سر إقدام الأطباء على السفر للخارج.. عضو صحة الشيوخ يوضح

أكد الدكتور محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن الدستور المصري يمنع تمامًا التمييز بين المهن، مشددًا على أنه لا يجوز استصدار أي قانون أو قرار يمنع الطبيب أو غيره من أصحاب المهن من السفر إلى الخارج، طالما لا يوجد حكم قضائي يمنعه من ذلك.

وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «استديو إكسترا» مع الإعلاميين آية عبد الرحمن وشادي شاش، عبر قناة إكسترا نيوز، حيث أوضح أن أي مشروع قانون يهدف إلى تقييد حرية سفر الأطباء لا محل له من الإعراب، ومخالف للدستور من الأساس.



وتحدث البدري عن العجز الحاد في أعداد الأطباء داخل مصر، مؤكدًا أن عدد الأطباء المسجلين في نقابة الأطباء يتجاوز الضعف مقارنة بعددهم الفعلي على أرض الواقع، وهذا يعكس حجم الهجرة الطبية بعد التخرج مباشرة.

وقال: «الطبيب بمجرد أن يحصل على تصريح مزاولة المهنة أو كارنيه النقابة، يبدأ فورًا في البحث عن فرصة عمل في الخارج، ما يسبب نزيفًا مستمرًا في الكوادر الطبية المصرية».



وكشف عضو لجنة الصحة أن الأجور ليست السبب الأساسي وراء سفر الأطباء للخارج، موضحًا أن الدراسة التي أُجريت في مجلس الشيوخ خلال دور الانعقاد السابق أثبتت أن السبب الأهم هو «غياب نظام تدريبي واضح للأطباء داخل مصر».

وأشار إلى أن كثيرًا من الأطباء الشباب لا يرون مستقبلًا مهنيًا واضحًا أمامهم، ما يدفعهم للهجرة إلى دول أوروبية، حتى وإن كانت الرواتب التي يحصلون عليها هناك بالكاد تكفيهم للمعيشة، إلا أنهم يفضلون العمل في بيئة تضمن لهم مسارًا تدريبيًا وتطويرًا مهنيًا حقيقيًا.