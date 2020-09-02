مستشفى بنها الجامعي ينقذ حياة طفلة سقطت من على الدراجة

نجح الفريق الطبي بمستشفيات بنها الجامعية في إنقاذ حياة طفلة تعرضت للوقوع من دراجتها على المقود الخاص بالدراجة، ما أصابها في منتصف رقبتها بجرح غائر.















وكانت مستشفيات بنها الجامعية استقبلت في الواحدة صباح اليوم، الأربعاء، حالة طارئة لطفلة 7 سنوات تعرضت للوقوع من دراجتها على المقود الذي أصابها في منتصف رقبتها تعاني من استرواح هوائي عنيف على الصدر والوجه أدى إلى انغلاق تام بالعينين وعدم القدرة على التنفس، ما يوحي بوجود اشتباه كسر داخلي بغضاريف القصبة الهوائية وخروج الهواء إلى الرقبة وحول القلب والرئتين.









وعلى الفور تم إدخالها قسم جراحة القلب والصدر وبعد عمل الأشعة المقطعية على الرأس والرقبة والصدر، وتركيب أنبوبتين صدريتين مع أجهزة شفط تحت الماء للهواء المتجمع.









وتم إدخال الحالة لغرفة العمليات وتشكيل فريق طبي برئاسة الدكتور محمد الجزار، استشاري استئصال أورام الصدر بطب بنها ومدرس جراحة القلب والصدر والمناظير، وتم عمل منظار شعب هوائية صلب لتأكيد التشخيص ورؤية وتحديد المكان المكسور بغضاريف الرئة تحت الأحبال الصوتية مباشرة بمساعدة أخصائي التخدير الدكتور محمد غريب، مدرس مساعد التخدير بجامعة بنها.









وتم تكوين فريق عمل سريع من أطباء الجراحة العامة تخصص الرأس والرقبة والتجميل للمعاونة في إجراء الجراحة وهم الدكتور محمد حسين فهمي، مدرس الجراحة العامة والتجميل بطب بنها، والدكتور أحمد كامل، مدرس مساعد الجراحة العامة، والدكتور محمد خالد، طبيب مقيم الجراحة العامة، وتم عمل استكشاف للحنجرة والقصبة الهوائبة وخياطة الجزء المكسور وتركيب درنقة في الحيزوم الصدري خلف عظمة القص لتفريغ الهواء المتجمع حول القلب.