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رياضة

آراء الجماهير في رحيل ميسي عن برشلونة وأسباب رحيله.. فيديو

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 02:31 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام- هدير عبده
فى الفترة الأخيرة انتشرت أخبار حول رغبة ميسى لاعب برشلونة فى الرحيل من النادى وبالفعل أكد اللاعب رغبته فى الانتقال ولكن لم يتحدد أى نادٍ سينتقل إليه.

ولذلك رصدت عدسة صدى البلد توقعات الجماهير حول أسباب رغبة ميسى فى الرحيل.

قال حسين محمد إن ميسى لاعب عريق ويعتبر من أهم لاعبى العالم وأنه يتوقع أن السبب فى رغبته فى الانتقال قد تكون بسبب مشاكل إدارية بينه وبين إدارة النادى خصيصا بعد المستوى المتدنى الذى حققه برشلونة فى الفترة الأخيرة وأضاف "محمد" أنه يتوقع أن ينتقل ميسى لنادى إنجليزى. 


وأضاف خالد عبد العليم إنه من الأكيد أن ينتقل ميسى إلى أى ناد آخر لأنه لا يعتاد على الخسارة، وأعرب أن ميسى من المؤكد أنه سينتقل إلى مانشستر سيتى. 

وعلق محمد أحمد أن ميسى من أعظم لأعلى العالم وأن قراره الذى اتخذه كان قد أعرب عنه منذ أربعة سنوات لأنه يريد الانتقال عن النادى بسبب بعض المشاكل مع الإدارة. 

وقال سيد عبد الرحمن إن سبب رحيل ميسى لا يمكن أن يكون سببا ماديا وأضاف "عبد الرحمن" إن سبب رحيله يكمن فى تدنى مستوى الفريق بشكل كامل.
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