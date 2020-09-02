تعرف على ما قاله طلاب الجامعات بشأن تطوير المنظومة

تستعد الجامعات المصرية بجميع كلياتها وفروعها لاستقبال طلاب العام الدراسي الجديد 2020/2021 حيث تستقبل العديد من الجامعات لأول مرة طلابها هذا العام بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات على بدء الدراسة بها هذا العام، مثل الجامعات الأهلية بجميع فروعها ( جامعة العلمين الجديدة - جامعة الملك سلمان - جامعة المنصورة الجديدة ) والتي تعد نقلة جديدة في مجال التعليم، بما تضمه من تخصصات جديدة يتم دراستها على أيدي خبراء ومتخصصين باستخدام كافة الأجهزة والمعدات الحديثة لمواكبة التطور التكنولوجي الحديث.





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وفي حديث مع "صدى البلد" عبر العديد من طلاب الجامعات المصرية عن آرائهم في هذا التطور الذي تشهده الجامعات المصرية ، وما الذي تفتقده الجامعات المصرية وما تحتاجه لتقليل عدد الراغين في السفر للدراسة بالخارج حيث :-









قالت الطالبة اماندا هلال الطالبة بقسم التاريخ كلية الآداب جامعة عين شمس إن التعليم عن بعد سلاح ذو حدين السلاح الأول أنه جعل الطلاب بإمكانهم الحصول علي المعلومات في أي وقت وفي ظل الظروف الصعبة أما السلاح الآخر أن معظم الطلاب غير متوفر لديهم الانترنت وبعضهم لا يتمكن من فهم المعلومات الا مباشره مما يعيق عمليه التعلم.





وأشارت إلى أن سفر بعض الطلاب إلي الخارج نتيجة عدم تقدير مواهبهم إضافة إلى صعوبة المناهج التعليمية وارتفاع درجات تنسيق الثانوية العامة.





وأوضحت الطالبة ميار محروس طالبة بكلية الصيدلة بجامعة عين شمس أن بعض المواد التي يتم دراستها لا تفيد الطلاب بسوق العمل بعض الأحيان مما يعمل علي انخفاض نسبة أعداد بعض الطلاب في كليات معينة مما يؤدي إلي عجز بالأسواق.





وأكد الطالب بيشوي إبراهيم طالب كلية التجارة بجامعة عين شمس أن تتطور التعليم ملحوظ بشكل كبير ومتماشي مع تكنولوچيا الدول المتقدمة متمنيا أن يتم إضافة بعض التخصصات في الجامعات المصرية الحكومية التي لم تضف حتي الآن مما أدي إلي وجود عجز في الأسواق، وطالب أن يتم العمل بشكل أوسع علي التعليم الهجين لأن المستقبل أفضل به وتخفيف بعض المناهج غير العملية علي الطلاب.





وقال أيضا الطالب فادي ماهر سمير الطالب بكلية التجارة جامعة عين شمس إن التطور ملحوظ ولكن حتي الآن يوجد بعض المناهج غير المطورة التي تساعد الطلاب للخروج إلى سوق العمل والتكنولوجيا مطالبا بإعادة النظر بقرار محو الأمية وتوجيه إلي الكليات المسؤولة عن التدريس كلية التربية والآداب.



