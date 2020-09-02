صارعوا العاصفة فرانسيس.. صور مذهلة لمهاجرين ناجين ينهارون على شاطئ دوفر بعد مراوغة لقوات الحدود البريطانية.. صور وفيديو

أظهرت صور مثيرة مهاجرين وهم يتأرجحون على شاطئ بريطاني من الاجهاد بعد مصارعة الأمواج الهائجة، اليوم الأربعاء، حيث وصل رقم قياسي منهم قبالة الساحل كانوا على متن ما يصل إلى 25 قاربًا عبر القنال الإنجليزي.









وأبرزت الصور التي التقطت صباح اليوم إحدى المجموعات وهي تعارك المياه وصولا الى الشاطئ في حالة إنهاك وإجهاد تام، جلسوا فور وصولهم على الصخور على ساحل مستسلمين بعد رحلة محفوفة بالمخاطر من فرنسا.





































ووفقا لـ "ديلي ميل"، يوافق عدد الوافدين اليوم على الشاطئ المقصود عدد من يدخلون الأراضي البريطانية عبر المعابر، فالشهر الماضي وصل نحو 235 مهاجرًا وصلوا على متن 17 سفينة، على الرغم من أنه لم يُعرف بعد عدد الذين كانوا من بين المجموعات التي اجتاحت الشاطئ البريطاني عبر القنال الإنجليزي حتى صباح اليوم.









وشوهدت مجموعة من المهاجرين وهم يسيرون على تل بعد هبوطهم في سانت مارجريت في كليف بالقرب من مدينة دوفر اليوم، بينما شوهدت مجموعة أخرى عند سفح المنحدرات البيضاء في دوفر.









وهربت أربعة زوارق من قوة الحدود للهبوط على شاطئ وارين بالقرب من فولكستون، بينما جلب قارب النجاة دوفر 25 لاجئًا إلى الميناء هذا الصباح - وكان يحمل حوالي 13 لاجئًا إلى الشاطئ حوالي الساعة 10 صباحًا.









وقال أحد شهود العيان لـ "ديلي ميل" إنه كان على الشاطئ يرى مجموعة من الأشخاص من المهاجرين الذين تمكنوا من إقناعهم بتجنب الهروب.









وأضاف: "كنا هناك أمام الشرطة، لم يتمكن قارب النجاة من الدخول - لقد كانت المياه ضحلة جدًا، لذلك إذا لم نكن هناك ، فقد هربوا".









وتابع: "وصلت قوة الحدود الإنجليزية في غضون 20 دقيقة للتعامل مع الأغراب الغازين للشاطئ البريطاني".









واستطرد: "ح اول البعض الهروب لكننا تمكنا من جمعهم وإقناعهم بعدم القيام بذلك نظرًا لوجود خطوط سكك حديدية وطرق قريبة، لذلك إذا كنت لا تعرف المنطقة، ستقتل على الفور".