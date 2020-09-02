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محافظات

استئناف تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرية تنيدة فى الوادى الجديد.. صور

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 04:36 م
صدى البلد
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منصور ابوالعلمين
تفقد اليوم الابعاء  المهندس عبد الحكم جبالي، رئيس الوحدة المحلية لمركز بلاط بالوادي الجديد، أعمال مشروع الصرف الصحي بقرية تنيده بعد استئناف الأعمال من الشركة المنفذة للمشروع حيث وجه القائمين بالعمل علي سرعة الإنجاز بالمشروع والانتهاء من الأعمال خلال الفترة الزمنية المحددة للمشروع.

واضاف انه تم حفر 20 كم من خطوط الانحدار لمرفق الصرف الصحي بقرية تنيدة، وحفر 3 كم من شبكة الانحدار والتي تربط بين قريتي أولاد عبد الله وتنيدة.

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واوضح  الجبالي، أن مشروع الصرف الصحي بقرية تنيدة يتضمن إقامة محطة معالجة رئيسية ومحطة رفع، وجاري الانتهاء من المشروع خلال الفترة المقبلة بإشراف وتنفيذ الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، مشيرا إلى انه تم  الانتهاء من تطوير مكتبة الطفل بقرية تنيدة بتكلفة 60 ألف جنيه، وإقامة 5 مظلات ضمن مشروعات تحسين البيئة بالقرية.

وفي ذات السياق أكد جبالي على دعم شبكة الكهرباء بقرية أولاد عبد الله بالمركز بـ 6 ملايين جنيه، ضمن مشروع القرى الأكثر احتياجًا بالمحافظة من خلال تركيب 2 محول و3 أكشاك و300 عمود نقل تيار جهد متوسط ومنخفض، و550 كشاف إنارة " ليد"، مع دهان أعمدة الإنارة ونقل التيار ، وأنه جرى من خلال هذه الخطة ربط شبكة الكهرباء بقرى البرابخ والحاجر وقسطل والعويني بشبكة الكهرباء الموحدة.

استئناف تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرية تنيدة فى الوادى الجديد.. صور
استئناف تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرية تنيدة فى الوادى الجديد.. صور
استئناف تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرية تنيدة فى الوادى الجديد.. صور
استئناف تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرية تنيدة فى الوادى الجديد.. صور
استئناف تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرية تنيدة فى الوادى الجديد.. صور
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