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أخبار البلد

وزير السياحة والآثار يبحث مع الأكاديمية العلمية البولندية سبل التعاون ..صور

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 05:18 م
وزير السياحة والاثار
وزير السياحة والاثار
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محمد الاسكندرانى
التقى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، صباح اليوم، Dr. hab. Teodozja lzabela Rzeuska نائب رئيس الاكاديمية العلمية البولندية، لمناقشة تعزيز سبل التعاون في المجال العلمي والأثري. 

حضر اللقاء السفير بدر عبد العاطي مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، والسفير حسام القاويش سفير مصر ببولندا. 


وخلال اللقاء تم مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بالبحث العلمي و سبل تعزيز التعاون بين الجانبين  في هذا الإطار لما تتميز به الاكاديمية العلمية البولندية من خبرة في هذا المجال، كما تم مناقشة تبادل الخبرات وتدريب العاملين والتعاون في المشاريع البحثية.
وفي نهاية اللقاء تبادلا الهدايا التذكارية والكتب العلمية.
وزير السياحة والآثار يبحث مع الأكاديمية العلمية البولندية سبل التعاون ..صور
وزير السياحة والآثار يبحث مع الأكاديمية العلمية البولندية سبل التعاون ..صور
وزير السياحة والآثار يبحث مع الأكاديمية العلمية البولندية سبل التعاون ..صور
وزير السياحة والآثار يبحث مع الأكاديمية العلمية البولندية سبل التعاون ..صور
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