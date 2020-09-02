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أخبار البلد

الموجة الثانية لكورونا في مصر.. توجيهات رئاسية جديدة بشأن الفيروس

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 05:46 م
محمد عبد المنعم
قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن الدولة نجحت خلال الفترة الماضية في العبور بسلام بالعديد من الفعاليات الوطنية الضخمة، على الرغم من الوضع الوبائي العالمي المتفاقم لفيروس كورونا، خاصةً امتحانات الثانوية العامة، وانتخابات مجلس الشيوخ، وتأمين القرى السياحية والمطارات والموانئ، وذلك منذ اندلاعها عالميًا، واكتشاف أول حالة في مصر وحتى الآن.

وجرى تشكيل منظومة متكاملة لاحتواء الفيروس على مستوى الجمهورية، تضمنت تطوير المستشفيات، وإقامة العيادات المتنقلة، وتطبيق إجراءات الكشف والعزل والتعايش، وتوفير التحاليل المعملية اللازمة، وتحديث بروتوكولات العلاج الطبي باستمرار.

جاء ذلك خلال اجتماع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، واللواء طبيب مصطفى أبو حطب مدير المركز الطبي العالمي، واللواء طبيب مجدي أمين مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة.

كما تم استعراض الجهود الحالية للدولة، بالتعاون مع الجهات الدولية المختلفة وكبرى الشركات الطبية العالمية،لاكتشاف الأمصال اللازمة لمكافحة فيروس كورونا، حيث وصلت التجارب السريرية إلى مرحلتها الثالثة، فضلًا عن جهود وزارة الصحة في التواصل مع المواطنين من خلال التطبيقات الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي.

ووجه الرئيس بتكثيف حملات التوعية على مستوى المواطنين بشأن التعامل مع انتشار فيروس كورونا، خاصةً ما يتعلق بالإجراءات الاحترازية المطلوب اتباعها في هذا الصدد، إلى جانب الخطة العامة للتعايش على مستوى الدولة.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا، والاستعدادات لمواجهة أية موجة ثانية محتملة، بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية المتخذة لاستقبال العام الدراسي الجديد ووجه الرئيس، باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، بالتنسيق بين وزارة الصحة ومختلف الجهات؛ لتوفير أقصى درجات التأمين الممكنة للطلاب والقائمين على المنظومة التعليمية، لضمان سلامتهم ولانتظام العملية الدراسية.

توجيهات الرئيس شملت أيضا، ضمان توفير كافة الاحتياجات والمستلزمات الطبية اللازمة؛ لمساعدة كافة العاملين في القطاع الصحي، ومعاونتهم على أداء مهمتهم على أكمل وجه.

ووجه الرئيس باستمرار جهود الدولة في إطار المبادرات الرئاسية في مجال الصحة وتطويرها، لما لها من مردود مباشر على صحة وسلامة المواطنين، بالإضافة إلى أنها أدت إلى رفع كفاءة الأطقم والبنية التحتية الطبية في مصر، وتحسين المؤشرات الصحية واكتساب ثقة المجتمع في فعالية جهود الدولة، وهو الأمر الذي دعم جهود احتواء انتشار فيروس كورونا في مصر من خلال التشخيص المبكر للعديد من الأمراض المزمنة وعلاجها في إطار تلك المبادرات. 

كما اطلع الرئيس على موقف المساعدات الطبية المصرية المقدمة إلى عدد من الدول الإفريقية، في إطار المبادرة الرئاسية لعلاج مليون مواطن إفريقي من فيروس "سي"، بالإضافة إلى المساعدات الطبية المصرية التي تم إهداؤها مؤخرًا إلى كلٍ من لبنان والعراق.
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