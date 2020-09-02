الحكومة: تفعيل التشغيل التجريبي في 9 مراكز تكنولوجية بالغربية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية التي يجري تنفيذها حاليًا في محافظة الغربية، بتقنية الفيديو كونفرانس، بحضور الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، ونائبه الدكتور أحمد النبوي، واللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية.





واستعرض الدكتور طارق رحمي جهود مسئولي المحافظة في مواجهة جائحة كورونا، والخاصة بالإجراءات الاحترازية بمراكز ومدن المحافظة، وحصر إمكانيات المحافظة لاستخدامها في استقبال الحالات المصابة، إلى جانب إجراء أعمال التطهير داخل المدن والقرى.





كما أطلع المحافظ رئيس مجلس الوزراء على الحملات التي يتم القيام بها على الأسواق والمخابز، وحملات مواجهة الباعة الجائلين والأسواق العشوائية.





وفيما يخص مشروع التحول الرقمي بالمحافظة، نوّه الدكتور طارق رحمي إلى تفعيل التشغيل التجريبي في 9 مراكز تكنولوجية، وجار تجهيز المركز التكنولوجي في مدينة قطور، كما أنه جار الإعداد لإنشاء مركز تكنولوجي في كل من المحلة وطنطا، وجار تحويل الديوان العام ومراكز المدن والاحياء إلى مراكز ذكية بالتعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع.





وأشار محافظ الغربية إلى أن محور بناء الإنسان يقوم على تكثيف برامج التدريب الموجهة للعاملين والمجتمع المدني بشأن التحول الرقمي، وإدارة الوقت والأزمات، وفي هذا الشأن تم وضع 626 دورة تدريبية شملت 37646 متدربًا من العاملين بديوان المحافظة والمديريات، لافتا في الوقت نفسه إلى تكوين فريق من المتطوعين من شباب المحافظة لتنمية قدراتهم؛ للاستعانة بهم في تنفيذ الخطط والبرامج الخدمية.