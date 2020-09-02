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رياضة

تعيين الميرغني بلجنة تطوير واكتشاف المواهب في الزمالك

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 09:10 م
أحمد الميرغني
أحمد الميرغني
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور تعيين أحمد الميرغني لاعب فريق الكرة السابق بالنادي ضمن لجنة تطوير واكتشاف المواهب بالقلعة البيضاء.

و تتكون  اللجنة من غانم سلطان وأحمد عبد الحليم وعادل المأمور وحمادة عبد اللطيف وتامر عبد الحميد. 

وأكد إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك والمشرف على قطاعات الناشئين ومدرسة الكرة والأكاديميات بالزمالك أن أحمد الميرغني ابن النادي وسيكون إضافة كبيرة في لجنة التطوير.

وأجرى قطاع الناشئين بنادي الزمالك اليوم تجارب لعدد من اللاعبين.

يأتي هذا من اجل اختيار عناصر جديدة ومميزة للقطاع في حضور  طارق يحيي رئيس القطاع ومدحت عبد الهادي نائب الرئيس  وأحمد سمير المدير الفني بينما ضمت  اللجنه الفنية كلا من أحمد عبد الحليم وغانم سلطان وحسن بصري وعادل المأمور وتامر عبد الحميد.
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