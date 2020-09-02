في ظروف غامضة.. فتاة تعثر على جثة أختها وجنازتها في نعش وردي مرصع بالألماس

إيمي كونور، فتاة بريطانية أقامت في فندق إيبيزا روكس بمدينة سان أنطونيو، وعثرت أختها توني صاحبة الـ 26 عامًا على جثتها بعد عودتها من حمام شمسي، معلقة: "لم يكن الأمر منطقيًا، إنما صدمة بكل المقاييس".





وُجدت أيمي ميتة في غرفتها في ذات الفندق بعد وفاتها أثناء نومها، وذلك خلال رحلة فتيات إلى جزيرة الحفلات.





وتحدثت توني للمرة الأولى منذ وفاة أختها المأساوية، وتذكرت اللحظة المرعبة التي وجدت فيها جثة إيمي.





وقالت: "نزلنا إلى المسبح ثم رجعنا إلى الغرفة لفترة من الوقت، ودخلت إيمي الحمام ثم نامت، وذهبت وجلست في البلكونة، تتناول بعض البطاطس المقلية الباردة، وعندما عدت كانت لا تزال في السرير".





ووفقًا لـصحيفة "الديلي ميل" البريطانية لم تعلق الشرطة الإسبانية على سبب وفاة إيمي.





وأشادت توني، التي تدرس الصحافة في عامها الثاني في جامعة أولستر، بالموظفين في الفندق لحسن تعاملهم ووجودهم عند الحاجة، قائلةً:"كانت محاولة العودة إلى المنزل كابوسًا مطلقًا، كان علينا السفر إلى مايوركا، ثم إلى دبلن، ثم من دبلن إلى المنزل".





وأضافت: "لكن موظفي الفندق كانوا رائعين، ولم نكن نطلب أفضل من ذلك، حيث تركوا لنا أولوية الحجز، ودفعوا مقابل حالاتنا، لافتة: "لقد منحتهم بطاقتي لفرز رحلة العودة إلى المنزل وقلت لهم إنني لا أهتم بتكلفة عودتنا إلى المنزل، حتى أنهم عرضوا علينا السفر جوًا عبر لندن، لكن كان علينا أن نبقى في لندن طوال الليل، وعرضوا دفع ثمن هذا الفندق أيضًا، لكننا أردنا فقط العودة إلى المنزل بأسرع ما يمكن، كما أنهم قاموا بتعبئة أمتعتنا، وإعطائنا الطعام والماء - سمها ما شئت- لقد صدمت كثيرًا من كرمهم".





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وقالت توني إن المجتمع المحلي تضامن مع الأسرة وشرح كيف أثرت إيمي في حياة الكثير من الناس في حياتها القصيرة، موضحة: "إيمي هي نوع من الأشخاص لا يُنسى أبدًا، ودودة للغاية ومنفتحة وتعرف الجميع، لذلك توافد علينا الكثير لمعرفة تفاصيل ما حدث".





وواصلت: "ليس من قبيل المبالغة عندما أقول إنني تلقيت أكثر من 1000 رسالة على فيس بوك فقط، إضافة إلى باقات من الزهور والبطاقات وكل شيء تم إرساله إلى المنزل، لقد كان الناس كرماء للغاية، وكانت إيمي من النوع الذي كان صديقًا للجميع، وهذا ما أحبوه فيها".





بالإضافة إلى والديها الحزينين وزوج أمها والأشقاء الثلاثة تركت إيمي أيضًا ابنتها كاليا البالغة من العمر ثلاث سنوات، وتقول توني:"كاليا تقيم معي منذ ذلك الحين، وأشعر بالوجع أكثر عند رؤيتها".





"متذكرةً طبيعة إيمي المحبة للمرح، وعائلتنا أصحبت تشعر بالفراغ الذي تركته أختهم وابنتهم الحبيبة، تقول:"تخطط الأسرة الآن لتوديع إيمي كأميرة، حيث تخطط شقيقاتها وأصدقائها لحمل نعشها وهم يودعونهم الأخير اليوم. طلبنا لها نعشًا ورديًا مرصع بالألماس بالكامل، وقد صنع خصيصًا لها ونُقش عليه كلمة (أميرة)، لذا سيبدو رائعًا بالنسبة لها، قالوا إنهم لم يصنعوا نعشًا مثله من قبل واعتقدت أن هذا يبدو لائقًا لأن إيمي فريدة من نوعها".





وأضافت:"وسترفع الفتيات النعش، نريد أن نمنحها أفضل توديع ممكن".





ونعت توني في وقت سابق شقيقتها على Facebook ، حيث كتبت:"لا أعرف كيف ستستمر الحياة"، وكتبت والدتها كارول:"طفلتي ... أحبك كثيرًا".





وأشاد مئات الأصدقاء بإيمي، واصفين إياها بـ "الروح الجميلة" التي "ستُفتقد بشدة" كما تدفقت المئات من رسائل التقدير من أصدقاء إيمي، بما في ذلك أحدهم الذي كتب: "كنت أعرف إيمي عندما كنت مراهقة صغيرة كانت تأتي إلى مكان عملي في ذلك الوقت في كوليرين وكانت دائمًا كرة طاقة صغيرة".





وقال آخر:"قلبي ينكسر من أجلكم ، ولن تعبر أي كلمات أبدًا ، لكنني أعتقد أن طفلتك الصغيرة إيمي ستمنحك كل القوة للتغلب على الطريق الصعب الطويل في المستقبل! تطير مع الملائكة ايمي كونور".





وكتبت صديقة ثالثة : "إيمي، كنت أجمل روح صراحة، لقد صدمت للغاية لأنك ذهبت إلى الجنة".





وعبرت أخرى "سوف نفتقدك بشدة من قبلنا جميعًا، قلبي ينفطر من أجلكم جميعًا.



