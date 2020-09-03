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رياضة

فايلر جرد أحمد فتحي من صلاحيات القائد.. سر اختفاء الجوكر من مشهد «خناقة كهربا».. فيديو

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 04:54 ص
الشناوي وكهربا
الشناوي وكهربا
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محمد رشاد
قال أحمد جلال الناقد الرياضي، إن الإيقاف الرسمي لـ محمود كهربا، لاعب النادي الأهلي، سينتهي بعد مباراتين، ويصبح من حقه المشاركة أمام الإسماعيلي، إلا أن كل المعطيات تؤكد أن طريقه في الأهلي بات مسدودًا.

وأضاف أحمد جلال، في لقائه التلفزيوني مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن كهربا سيتم تجميده بعد انتهاء مدة إيقافه، على الرغم من أن سيد عبد الحفيظ عرض على محمود الخطيب، إيقاف اللاعب مع تغريمه، وهو ما دفع الخطيب بمطالبته بعدم اتخاذ القرار بشكل عام، بحيث يتم تطبيق الغرامة المالية، ومن ثم تحديد موقفه بعد انتهاء الإيقاف.

وأكد أحمد جلال، أن فايلر طلب من أحمد فتحي التعامل كلاعب فقط بالفريق، ورفض تجميده واستبعاده، إلا أنه جرده من صلاحيات قائد الفريق، وسلمها لمحمد الشناوي، ومن بعده وليد سليمان، ثم علي معلول، وعمرو السولية، ليختفي أحمد فتحي تمامًا من المشهد.

واختتم حديثه، أن فتحي غاب تمامًا عن مشهد "خناقة كهربا" ومحمد الشناوي، باعتباره لاعبًا عاديًا بالفريق، ولا يمتلك صلاحيات قائد الفريق، الأمر الذي دفع الشناوي للتدخل كونه الكابتن الفعلي للفريق حاليًا.

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