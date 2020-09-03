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محافظات

محافظ المنوفية يكرم أوائل الدبلومات الفنية ويوفر محلاً كمصدر رزق لوالدة طالبة أشمون

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 11:50 ص
صدى البلد
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مروة فاضل
كرّم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية صباح اليوم ، الطالب محمد محمود عبدالرازق الحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى امتحانات الدبلومات الفنية المتقدمة الصناعية نظام السنوات الخمس بنسبة 98%، والطالبة حسناء محروس سماحة الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى امتحانات دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة التجارية نظام السنوات الخمس بنسبة 97 %، جاء ذلك خلال استقباله لهم ولأسرهم بمكتبه بالديوان العام.

في بداية اللقاء هنّأ محافظ المنوفية الطلاب الأوائل وأهداهم شهادة تقدير ومكافأة مالية لتميزهم وحصولهم على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية ، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح ومشيدًا بتفوقهم العلمى مما يساهم في الحفاظ على صدارة المنوفية بين المحافظات ، مؤكدًا بأنه فخور بهم وبأسرهم وأنهم نموذج مشرف وفخرًا لأبناء المحافظة .

وخلال اللقاء وجه محافظ المنوفية رئيس مدينة أشمون بتوفير محل كمصدر رزق مع الإعفاء من الإيجار لوالدة الطالبة حسناء سماحه نظرًا لظروفها ووفاة زوجها وحرصها على توفير سبل الدعم لتربية أبنائها ، مؤكدًا حرصه على تقديم أوجه الدعم والرعاية الكاملة لهم.

هذا وأشار الطالب محمد عبدالرازق بأن حلم حياته الالتحاق بكلية الهندسة، وأوضحت الطالبة حسناء سماحة عن رغبتها في الالتحاق بكلية التجارة وتحقيق حلمها لتكون أستاذة جامعية وحصولها على فرصة عمل لمساعدة أسرتها.

كان محافظ المنوفية فور إعلان نتيجة الدبلومات  الفنية وحصول المحافظة على مركزين على مستوى الجمهورية ، وعلى الفور أجرى إتصالًا تليفونيًا لتقديم التهنئة لأبنائه الطلاب الأوائل ولأسرهم.

جدير بالذكر أن الطالب محمد محمود عبدالرازق بمدرسة الشيخ محمد محمود عزب الفنية المتقدمة الصناعية بقرية ميت بره بقويسنا وحصل على 980 درجة بنسبة 98 % قسم التبريد والتكييف ، والطالبة حسناء محروس سماحة بمدرسة أشمون الفنية المتقدمة التجارية وحصلت على 485 درجة بنسبة 97 % قسم إدارة وتسويق.
محافظ المنوفية يكرم أوائل الدبلومات الفنية ويوفر محلاً كمصدر رزق لوالدة طالبة أشمون
محافظ المنوفية يكرم أوائل الدبلومات الفنية ويوفر محلاً كمصدر رزق لوالدة طالبة أشمون
محافظ المنوفية يكرم أوائل الدبلومات الفنية ويوفر محلاً كمصدر رزق لوالدة طالبة أشمون
محافظ المنوفية يكرم أوائل الدبلومات الفنية ويوفر محلاً كمصدر رزق لوالدة طالبة أشمون
محافظ المنوفية يكرم أوائل الدبلومات الفنية ويوفر محلاً كمصدر رزق لوالدة طالبة أشمون
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