AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

وزير الصحة الكويتي: 78 ألفا و791 إجمالي حالات الشفاء من فيروس كورونا

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 11:42 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
أ ش أ
 أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم /الخميس/ شفاء 582 حالة من مصابي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 78 ألفا و791 حالة.
وأضاف وزير الصحة - في بيان صحفي - أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء الحالات ، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين. 
وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن أمس /الأربعاء/ شفاء 522 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 78 ألفا و209 حالات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الصحة الكويتي: شفاء 908 حالات مصابة بكورونا بإجمالي 35 ألفا و494 متعافيا

الإجمالي 46940.. الكويت تسجل 745 إصابة كورونا جديدة

الإجمالي 43961.. الكويت تسجل شفاء 747 حالة من كورونا خلال 24 ساعة

الإجمالي 46161 حالة.. الكويت تعلن شفاء 805 أشخاص من كورونا

الكويت تسجل 639 حالة شفاء من فيروس كورونا والإجمالي 49020

الإجمالي 50919.. الكويت تسجل شفاء 580 حالة من كورونا

ترشيحاتنا

بنسبة 90%.. ميسي يقترب من البقاء في برشلونة

الاتصالات توفر استخراج بطاقة التموين خلال 4 أيام.. فيديو

في ذكرى ميلاد فايزة كمال.. قصة رهان زوجها عليها بـ زجاجتين ويسكي

فايلر جرد أحمد فتحي من صلاحيات القائد.. سر اختفاء الجوكر من مشهد «خناقة كهربا».. فيديو

امتحانات ACT هي الحل.. ماذا قال وزير التعليم لحسم أزمة إلغاء السات لطلاب الدبلومة الأمريكية في مصر

مسجد الأمير حسن.. تحفة فنية أثرية في سوهاج..شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسجد الأمير حسن.. تحفة فنية أثرية في سوهاج..شاهد

بآلاف الدولارات.. تعرف على سعر ساعة محمد رمضان

مريضة تروي تفاصيل معاناتها بعد تشخيص إصابتها بـ كورونا مرتين