لو بتعانى من فقر الدم إليك 5 علاجات مذهلة من مطبخك







لذلك هناك العديد من الأعشاب التى تساعد على علاج الأنيميا.

1. نبات القراص



إن استهلاك نبات القراص للتعافي من فقر الدم ليس مفيدًا فحسب بل هو منشط وشاي ومكمل غذائي.



2. الأفوكادو



يحتوى الأفوكادو على كميات كبيرة من الحديد فأن مستويات حمض الفوليك، فإن الأفوكادو مفيد لذلك أيضًا.



3. الخضراوات الورقية





وفقا لموقع "herbazest" تحتوي الخضراوات الورقية على تركيز مذهل من الحديد، غالبًا ما يُنصح الأفراد الذين يعانون من مشاكل في تناول مكملات الحديد بشرب عصير البقدونس أو الشاي.







4. الليمون

جميع ثمار الحمضيات غنية بفيتامين ج (حمض الأسكوربيك) المعروف بتسهيل امتصاص الحديد، على الرغم من أن الليمون أقل حمضية فقد ثبت أنه يوفر كميات جيدة من هذه المغذيات القابلة للذوبان في الماء.





5. المشمش







يحتوى على الحديد ويساعد على زيادة مستويات الحديد في الجسم، ويجب على الحامل تناول حفنة من المشمش يوميًا مع وجبة الإفطار أو كوجبة خفيفة في منتصف النهار لزيادة مستويات الحديد لديها.



