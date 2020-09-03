حكم زنا الرجل الذي عقد ودخل بزوجته

ما حكم زنا الرجل، بعد أن عقد عقدا صحيحا، ودخل بزوجته.. سؤال ورد للشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.









أوضح أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أن الزنا من كبائر الذنوب، وعليه أن يستغفر الله كثيرا ويتوب إليه، ويستر على نفسه، ويقلع عن هذا الذنب ويندم، ويعزم على عدم العودة، ولا أثر لذلك فى صحة العقد، أى أن عقده مع زوجته التى دخل به صحيحا، ولا شىء به.









قال الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن جميع الشرائع السماوية حرمت جريمة الزنا وأمرت بتجنب الطرق الموصلة إليه، لافتًا إلى قوله تعالى «وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (68) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا (69) إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا (70)».









وأوضح الدكتور محمود شلبي، في فيديو بثته دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال "ما حكم رجل زنى بامرأة ثم تزوجها زواجًا صحيحًا؟"، زواج هذا الرجل صحيح وزناه حرام، فعليه التوبة إلى الله والاستغفار والندم على الزنا، والإصرار على عدم الرجوع إلى مثله، والإكثار من الطاعات والعمل الصالح، لافتًا إلى أن الزواج بالمرأة التي زنا بها لا يُكفر إثم الزنا.







