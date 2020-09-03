مجمع اللغة العربية بالقاهرة يشيد بتأسيس مجمع الملك سلمان العالمي بالسعودية

أعرب مجمع اللغة العربية بالقاهرة عن سعادته البالغة بتأسيس مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، في المملكة العربية السعودية الشقيقة.





وأكد مجمع اللغة العربية بالقاهرة أنها تعتبر خطوة طال انتظارها من بلد نزول الوحي، معين العربية، ونأمل أن ينهض المجمع بما قام به علماء المملكة اللغويون أمثال الشيخ حمد الجاسر والشيخ عبد الله بن خميس والدكتور عوض القوزي والدكتور محمد الرُّبيّع والدكتور أحمد الضُّبيب والدكتور عبد الرحيم العسيلان، وغيرهم من أعلام المملكة المهتمين باللغة العربية، متحدًا مع المجامع العربية الأخرى في القيام على شئون اللغة والارتقاء بها، لتستعيد مكانتها الرفيعة في المجتمع العلمي والحياة المعاصرة، كما كانت من قبلُ.





وقال المجمع عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك :





"يُعرب مجمع اللغة العربية بالقاهرة عن سعادته البالغة بتأسيس مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وهي خطوة طال انتظارها من بلد نزول الوحي، معين العربية، ونأمل أن ينهض المجمع بما قام به علماء المملكة اللغويون أمثال الشيخ حمد الجاسر والشيخ عبد الله بن خميس والدكتور عوض القوزي والدكتور محمد الرُّبيّع والدكتور أحمد الضُّبيب والدكتور عبد الرحيم العسيلان، وغيرهم من أعلام المملكة المهتمين باللغة العربية، متحدًا مع المجامع العربية الأخرى في القيام على شئون اللغة والارتقاء بها، لتستعيد مكانتها الرفيعة في المجتمع العلمي والحياة المعاصرة، كما كانت من قبلُ".