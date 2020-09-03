مغتصب نساء وتاجر مخدرات.. كشف فصائخ مسئول في الأمم المتحدة

كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، مافعله مسئول في الأمم المتحدة، مارس أعمالًا بشعة وجرائم، بحق عدد من النساء، في دول عدة، حتى تم القبض عليه، متسترًا في جرائمه بإطار عمله الدولي.





قالت صحيفة نيويورك تايمز، إن المدعو كريم الكراني، موظف أممي متورط في عدد من الجرائم، من ضمنها ما قام به في عام 2016، حين تناول الكراني العشاء مع امرأة في أحد مطاعم العراق وشرب الكحول، ثم خدّرها سرًا في شقته، واعتدى عليها جنسيًا.





كانت البداية لكشف المسئول الفاسد المجرم، عندما استعادت المرأة المخدرة وعيها لفترات وجيزة ورأته وهو يعتدي عليها، لكنها لم تقدر وقتها جسديًا على منعه بسبب تخديرها، وهزالها.





لكن المرأة لم تسكت، حيث اتجهت بعدها ، متحلية بالشجاعة وأخبرت الأمم المتحدة عن الاعتداء، لتفتح المنظمة تحقيقًا أدى إلى استقالة الكراني عام 2018.





لكن الكراني وقع في شر أعماله، حيث أعلنت السلطات الأمريكية القبض على المسئول السابق، لاتهامه بالترويج للمخدرات والاعتداء جنسيًا على نساء في عدة دول.





وفي التفاصيل، فقد اعتدى الكراني جنسيًا، أو حاول الاعتداء، على ما لا يقل عن 6 نساء في دول عربية وفي أمريكا ، في الفترة بين عاميّ 2009 و2016.





وفي كل واقعة، كان المسؤول الأممي السابق يُخدّر الضحية حتى تفقد وعيها بشكل كامل أو جزئي، ويتمكن منها، في فعلٍ غاية في الفظاعة والجرم، والمرض النفسي.





وألقي القبض على الكراني في وقت مبكر أمس الأربعاء، ومثُل أمام قاضي الصلح الفيدرالي، حيث أنكر التهم الموجهة إليه، لكن لاتزال التحقيقات جارية، للكشف عن كل جرائم الرجل وما قام به من جرائم.







