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أخبار العالم

السعودية: فتح حدود الدول مع الالتزام بالتدابير لإنعاش الاقتصاد

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 05:04 م
السعودية: فتح حدود
السعودية: فتح حدود الدول مع الالتزام بالتدابير
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شيماء مصطفى
تعهد وزراء خارجية مجموعة العشرين، بتعزيز التعاون لمواجهة فيروس كورونا.


ووفقًا لـ"العربية"، قال الأمير فيصل بن فرحان، إن المجموعة أكدت أهمية فتح الحدود الدولية مع الالتزام بالتدابير لتحفيز الاقتصاد.


وأشار إلى أن وزراء خارجية مجموعة الـ 20 ناقشوا رفع الجاهزية للأزمات المستقبلية.


وعقد وزراء خارجية دول مجموعة العشرين برئاسة المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، اجتماعا استثنائيا لتعزيز سبل التعاون الدولي.


وأوضح بيان لمجموعة العشرين، أمس الأربعاء، أن اجتماع وزراء الخارجية بحضور ممثلي المنظمات الدولية سيبحث طرق تنسيق التدابير الاحترازية عبر الحدود من أجل حماية الأرواح.
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