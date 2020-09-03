السعودية: فتح حدود الدول مع الالتزام بالتدابير لإنعاش الاقتصاد

تعهد وزراء خارجية مجموعة العشرين، بتعزيز التعاون لمواجهة فيروس كورونا.

ووفقًا لـ"العربية"، قال الأمير فيصل بن فرحان، إن المجموعة أكدت أهمية فتح الحدود الدولية مع الالتزام بالتدابير لتحفيز الاقتصاد.

وأشار إلى أن وزراء خارجية مجموعة الـ 20 ناقشوا رفع الجاهزية للأزمات المستقبلية.

وعقد وزراء خارجية دول مجموعة العشرين برئاسة المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، اجتماعا استثنائيا لتعزيز سبل التعاون الدولي.







