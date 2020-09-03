مؤمن زكريا :"الحمد لله على كل حال.. يا رب انت الشافي المعافي.. اسألكم الدعاء

نشر مؤمن زكريا تغريدة جديدة يطلب فيها من متابعيه الدعاء له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".





الحمد لله على كل حال.. يا رب انت الشافي المعافي.. اسألكم الدعاء". وكتب مؤمن زكريا :"





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يذكر أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وافق على طلب النادى الأهلى الخاص بسداد قيمة التعاقد الخاص باللاعب مؤمن زكريا فى ضوء كافة القوانين واللوائح المنظمة لذلك.





ووجه وزير الرياضة المعنيين بالوزارة بالمساهمة المالية للوزارة فى علاج اللاعب