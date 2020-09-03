نشر مؤمن زكريا تغريدة جديدة يطلب فيها من متابعيه الدعاء له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".
وكتب مؤمن زكريا :"الحمد لله على كل حال.. يا رب انت الشافي المعافي.. اسألكم الدعاء".
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يذكر أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وافق على طلب النادى الأهلى الخاص بسداد قيمة التعاقد الخاص باللاعب مؤمن زكريا فى ضوء كافة القوانين واللوائح المنظمة لذلك.
ووجه وزير الرياضة المعنيين بالوزارة بالمساهمة المالية للوزارة فى علاج اللاعب
الحمد لله على كل حال.. يا رب انت الشافي المعافي.. اسألكم الدعاء— Mo'men Zakaria (@MoamenZakaria) September 3, 2020