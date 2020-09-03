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أخبار العالم

لليوم الثاني.. فرنسا تسجل أكثر من 7000 إصابة جديدة بـ كورونا

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 07:19 م
فرنسا تسجل أكثر
فرنسا تسجل أكثر من 7000 إصابة جديدة بـ كورونا
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شيماء مصطفى
أعلنت السلطات الصحية في فرنسا، اليوم الخميس، ارتفاع قياسي في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الخميس، إن البلاد سجلت أكثر من 7000 إصابة جديدة بفيروس كورونا على مدار الـ 24 ساعة الماضية لليوم الثاني على التوالي.

وذكرت السلطات الصحية، أنه تم تسجيل من 7157 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، والذي ارتفع عن أمس الأربعاء الذي سجل 7017 حالة.

وبذلك وصل إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في فرنسا إلى 300181.

وأشارت البيانات أيضا إلى زيادة عدد حالات دخول المستشفى والحالات الخطيرة في العناية المركزة، فارتفع عدد المصابين في العناية المركزة مرة أخرى لليوم الخامس على التوالي، إلى 464.
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