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رياضة

بعد الفوز على بيراميدز .. الزمالك يتصدر تويتر

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 11:02 م
صدى البلد
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مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #الزمالك بعد الفوز على بيراميدز بهدفين مقابل لاشيء.
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏دفاع الزمالك في امان" و "‏الزمالك هو الحياه الزمالك عشقي الوحيد".


وقال آخرون "‏الف مبروووك الفوز  بس للانصاف الماتش وحش فيه كام لمسه كده حلوين بس الشوط التاني بلح وعبدالله جمعه محتاج تجهيز بجد !!  ورجل المباره الاول من وجهه نظري ابوجبل  ورجوله محمود علاء وربنا يحرسك يابن شرقي  واوباما كوره حلو كوره فذلوك ...بس الزمالك فريق كبير‎#الزمالك_بيراميدز" و" ‏لا جديد يذكر الزمالك يفوز ع بيراميدز بنفس نتيجة الدور الأول ويلحق ببيراميدز أول هزيمة من 7 شهور عااااش  الزمااااالك ".



وأضاف آخرون" ‏الزمالك قدام الفرق الكبيره ظالم  بس ف شويه هفوات دفاعيه برده"و" ‏‎خلينا اقولك اوكي بس الزمالك فيه غلطات ومستواه مايطمنش ف افريقيا والفكرة بس انه بيفوز فا مغطي ع ده كله وافتكر كلامي كويس"
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