ترامب يدعو طهران لعدم تنفيذ حكم الإعدام بحق المصارع الإيراني نويد أفكاري

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السلطات الإيرانية لعدم تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق بطل المصارعة الإيراني نويد أفكاري بعد مشاركته في الاحتجاجات عام 2018.





وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، أمس الخميس: "عرفت أن إيران تعتزم إعدام نجم المصارعة العظيم والشهير نويد أفكاري البالغ 27 سنة من العمر، الذي كانت فعلته الوحيدة التظاهر ضد الحكومة في الشوارع".





وأضاف أن المشاركين في المظاهرات في إيران "كانوا يحتجون على الوضع الاقتصادي المتدهور للبلاد والتضخم".





وتابع: "أقول لقادة إيران إنني سأكون ممتنا جدا إن حافظتم على حياة هذا الشاب ولم تعدموه. شكرا لكم!".





يذكر أن السلطات الإيرانية أصدرت عدة أحكام قضائية ضد نويد أفكاري، بينها حكمان بالإعدام، بتهم تتعلق بمشاركته في "فعاليات اجتماعية غير مرخص لها والإساءة إلى المرشد الإيراني الأعلى والتأمر بهدف ارتكاب جرائم ضد أمن الدولة".



