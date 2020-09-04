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أخبار العالم

بعد اتهام إخوان تونس بالتآمر.. بدء معركة تكسير العظام بين الرئيس التونسي وحركة النهضة

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 08:46 ص
بدء معركة تكسير العظام
بدء معركة تكسير العظام بين الرئيس التونسي وحركة النهضة
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سمر صالح
نشرت وسائل الإعلام التونسية اليوم الجمعة، تفاصيل معركة تكسير العظام التي بدأت بين الرئيس التونسي قيس سعيد وحركة النهضة عقب اتهامة لجماعة الإخوان فرع تونس بالتآمر.

وأثارت تصريحات متزامنة، أطلقها الرئيس التونسي قيس سعيد، ورئيس الوزراء المستقيل إلياس الفخفاخ، وعدد من الشخصيات السياسية، تضمنت اتهامات بالتآمر والتخوين، هواجس ومخاوف من معركة تكسير العظام بين السلطات قد تدخل البلاد في سيناريو مجهول العواقب.

وتوعد سعيد بكشف المتآمرين، بينما هدد رئيس حكومة تصريف الأعمال، بفضح من وصفهم بالعابثين والمتآمرين.

واعتبر وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد المستقيل محمد عبّو، أن من سماهم "أباطرة فساد" يهددون البلاد، في الوقت الذي اتهم فيه رئيس الكتلة النيابية ائتلاف الكرامة، سيف الدين مخلوف، في المقابل، رئيس الجمهورية بـ"استغلال أجهزة الدولة للتجسس على النواب".

وتعليقا على هذه التصريحات غير المسبوقة، اعتبر المحلل السياسي عبدالمجيد العبدلي، أن "عودة التخوين بقوة إلى المشهد السياسي تنذر بتفجر أزمة سياسية غير مسبوقة في البلاد، تهدد استقرار مؤسسات الدولة كما تنذر بمعركة كسر عظام بين سلطات البلاد".

من جانبه اعتبر المحلل السياسي والباحث طارق بن إسماعيل أن البلاد مقبلة على صراع محتدم بين رئيس الدولة قيس سعيد وأنصاره من جهة، وحركة النهضة الإسلامية وحلفائها من جهة أخرى.

ويشدد المحلل السياسي الصغير القيزاني، على ضرورة العمل على معالجة الأزمات السياسية داخل المؤسسات المخولة لها، داعياكل الأطراف السياسية ومؤسسات الحكم في البلاد إلى الالتزام بدورها قياسا بانتظارات المواطنين بخصوص الملفات الاجتماعية.

واعتبر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، أن حديث الرئيس قيس سعيد عن وجود مؤامرات، يؤكد امتلاكه لمؤيدات غير أنه مدعو إلى ذكر تفاصيلها، بهدف إعلام الرأي العام المحلي بكل الحقائق.

وكان رئيس الوزراء الجديد هشام المشيشي قد دعا في خطابه الحكومي لنيل الثقة من البرلمان، إلى هدنة سياسية و اجتماعية على قاعدة مساهمة كل القوى السياسية والاجتماعية والمدنية في برنامج الانقاذ.
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