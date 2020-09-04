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رياضة

شوبير يهاجم بعض متابعيه وآخرون يردون: كمل يا كابتن وإحنا فى ضهرك

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 09:58 ص
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشر الإعلامي أحمد شوبير تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى " تويتر ".

وكتب أحمد شوبير:"بصراحه مش فاهم اللي مش عاجبه كلامي بيتابع ليه وبيكتب ليه هنا".


وجائت تعليقات متابعيه كالتالى:
-اعلامي عظيم
-كمل ياكابتن وإحنا في ضهرك
-مرضى يا كابتن  .. عافانا اللهم و إياكم

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وكان الإعلامى أحمد شوبير، قد وجه رسالة دعم إلى خالد مرتجى عضو مجلس إدارة النادى الأهلى، والذى أعلن مؤخرًا إصابته بفيروس كورونا.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمى على تويتر: "ألف مليون سلامه عليك ياوزير خارجية الاهلي وربنا يطمنا عليك
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