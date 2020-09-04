شوبير يهاجم بعض متابعيه وآخرون يردون: كمل يا كابتن وإحنا فى ضهرك

نشر الإعلامي أحمد شوبير تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى " تويتر ".





بصراحه مش فاهم اللي مش عاجبه كلامي بيتابع ليه وبيكتب ليه هنا". وكتب أحمد شوبير :"









وجائت تعليقات متابعيه كالتالى:

-اعلامي عظيم

-كمل ياكابتن وإحنا في ضهرك

-مرضى يا كابتن .. عافانا اللهم و إياكم





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وكان الإعلامى أحمد شوبير، قد وجه رسالة دعم إلى خالد مرتجى عضو مجلس إدارة النادى الأهلى، والذى أعلن مؤخرًا إصابته بفيروس كورونا.





وكتب شوبير عبر حسابه الرسمى على تويتر: "ألف مليون سلامه عليك ياوزير خارجية الاهلي وربنا يطمنا عليك