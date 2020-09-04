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تعليم

عبر تطبيق زووم.. جامعة بنها تستضيف لقاءً طبيًا لجمعية جراحة العظام المصرية

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 10:47 ص
جامعة بنها
جامعة بنها
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إبراهيم الهوارى
قال الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس جامعة بنها للدراسات العليا والبحوث إن قسم جراحة العظام بكلية الطب نظم تحت رعاية الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة وبمشاركة الدكتور عادل عدوي وزير الصحة الأسبق والأستاذ المتفرغ بكلية الطب والدكتور جمال حسني رئيس جمعية جراحة العظام المصرية والدكتور مصطفى القاضي عميد كلية الطب، اللقاء الطبي الشهري لجمعية جراحة العظام المصرية عبر تطبيق زووم.


وقال نائب رئيس الجامعة إن اللقاء تناول خلاله المشاركون به بالدراسة والتحليل والمناقشة لـ ٢٠ حالة مرضية مختلفة لأمراض وجراحة العظام.
من جانبه قال الدكتور محمد الأشهب رئيس قسم جراحة العظام بكلية الطب أن اللقاء شارك فيه بجانب أعضاء هيئة التدريس بالقسم عددا كبيرا من المختصين والأكاديميين وطلاب الدراسات العليا بجامعات مختلفة حول العالم في هذا اللقاء الطبي.

واشار الى أن قسم جراحة العظام حريص على عقد لقاء طبي تعليمي عبر تطبيق زووم أسبوعيا يتناول فيها هيئة التدريس بالشرح المقررات الدراسية لطلاب الدراسات العليا بقسم جراحة العظام والذي يشارك به عدد كبير منهم.
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