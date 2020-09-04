بمشاركة 500 شاب وفتاة.. انطلاق ماراثون للدراجات تحت شعار "رياضتك مناعتك" بالشرقية

قاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، منذ قليل، ماراثون للدراجات تحت شعار " رياضتك مناعتك " والذي تنظمة مديرية الشباب والرياضة بمشاركة 500 شاب وفتاة في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ وسعد الفرماوي السكرتير العام والأستاذ وائل الألفي وكيل وزارة الشباب والرياضة .

إنطلق الماراثون من أمام ديوان عام محافظة الشرقية مرورًا بمديرية الشباب والرياضة وصولًا لدوران كوبري الإسكان والسير يإتجاه المحافظة وصولا لميدان الصاغة والعودة لخط النهاية بميدان قصر الثقافة ، حيث شهدا الوزير والمحافظ إصطفاف لاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي وفرق الكشافة .

أكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة حريصة على نشر ثقافة ممارسة الرياضة داخل المجتمع بين الشباب والمواطنين ، وجعل الرياضة أسلوب حياة تنفيذًا لأحد المحاور الرئيسية باستراتيجية الوزارة من خلال الفعاليات والماراثونات والأحداث الرياضية التى يتم تنفيذها في جميع محافظات الجمهورية بشكل دورى ، لافتا إلى أهمية الرياضة في حياة الفرد، ودورها في تنشئته بصورة إيجابية

ومن جانبه أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بمبادرة رياضتك مناعتك والتي تنفذها وزارة الشباب والرياضة تماشيا مع توجهات القيادة السياسية بعودة النشاط الرياضي ونشر الممارسة الرياضية بهدف الحفاظ على الصحة العامة ومعدلات اللياقة البدنية لجميع المواطنين وخاصة النشء والشباب من خلال ممارسة الرياضة

كان محافظ الشرقية في إستقبال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمكتبة بديوان عام المحافظة ، وذلك في إطار زيارته للمحافظة ؛ لإعطاء شارة بدء إنطلاق فاعليات ماراثون مهرجان الدراجات تحت شعار " رياضتك مناعتك " والذي تنظمة مديرية الشباب والرياضة ، في إطار إهتمام الدولة والقيادة السياسية بعودة النشاط الرياضي وجعل الرياضة إسلوب حياة ، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ والأستاذ سعد الفرماوي السكرتير العام.

رحب المحافظ بزيارة الوزير والتي تأتي في إطار إحتفالات محافظة الشرقية بعيدها القومي والموافق التاسع من سبتمبر والتي ستشهد إفتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.