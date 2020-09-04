لمتابعة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء.. محافظ أسيوط يتفقد المراكز التكنولوجية

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المراكز التكنولوجية التابعة للوحدات المحلية لحي شرق وحي غرب ومركز أسيوط لمتابعة انتظام تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، حيث اطمئن المحافظ على سير العمل.





كان في استقبال المحافظ محمد بشير رئيس حي غرب وأحمد ثابت نائب رئيس حي غرب وأسامة أنور نائب رئيس حي شرق وحسني درويش نائب رئيس مركز ومدينة أسيوط.





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وقال محافظ أسيوط إن هناك إقبالا كبيرا على المراكز التكنولوجية لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء مشيدًا بوعي المواطنين واقبالهم على التصالح لتصحيح أوضاعهم في مخالفات البناء وفقًا للقانون وعدم تعرضهم لإزالة المخالفات لافتا إلى أنه سيتم تسليم المتقدمين شهادة تفيد ذلك لتقديمها للجهات المختصة وذلك بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح لحين انتهاء التقييم والبت من أعمال اللجنة المختصة.





والتقى المحافظ خلال جولته بالمراكز التكنولوجية بعدد من المواطنين واستمع الى مطالبهم واستفساراتهم حول التصالح في مخالفات البناء لافتًا إلى انتظام العمل في جميع المراكز التكنولوجية جميع أيام الأسبوع بالإضافة الى أيام الجمعة والسبت واعتبارها أيام عمل عادية لاستقبال طلبات المواطنين وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية للعمل على تقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.





وناشد اللواء عصام سعد المواطنين الإسراع في سداد جدية التصالح 25 % من قيمة الرسوم المستحقة للمخالفة وتقنين أوضاعها عن طريق التصالح في مخالفات البناء،لافتا إلى أن 15 سبتمبر المقبل هو آخر موعد لسداد رسوم جدية التصالح في مخالفات البناء للمواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح من قبل ومن لم يتقدم بطلب للتصالح حتى الآن فعليه التقدم بطلب التصالح مصحوب بسداد 25% من قيمة التصالح وذلك حتى 30 سبتمبر القادم حيث يجرى استلام كافة الطلبات في المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء على مستوى المحافظة.





ووجه المحافظ خلال جولته بالالتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية والتهوية الجيدة للوقاية من فيروس كورونا المستجد حرصا على سلامة المواطنين والموظفين بالمراكز التكنولوجية والالتزام بترتيب أدوار المواطنين عن طريق النداء الآلي والعمل على تسهيل إجراءات تلقي طلبات التصالح وتحصيل الرسوم.



