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محافظات

محافظ الدقهلية يؤدي صلاة ثاني جمعة بعد عودتها بمسجد النصر بالمنصورة.. ويؤكد استمرار تعقيم المساجد بشكل دوري

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 02:06 م
صلاة الجمعة
صلاة الجمعة
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همت الحسينى
أدى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية صلاة الجمعة الثانية بعد عودتها طبقا لقرار رئيس الوزراء،وذلك بمسجد النصر بالمنصورة، واطمأن على تطبيق الاجراءات الاحترازية المتبعه والتى تنفذتها المحافظة بالتعاون مع وزارة الأوقاف والتنسيق الكامل مع المجتمع المدنى . 

وكان محافظ الدقهلية كلف الشيخ طه زيادة وكيل وزارة الاوقاف بتنفيذ خطة المحافظة من خلال حملات مكثفة للتطهير والتعقيم للمساجد على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة بالتنسيق مع الوحدات المحلية والمجتمع المدنى بالدقهلية . 

وإطمأن محافظ الدقهلية على تنفيذ وتطبيق الاجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى اثناء اداء الشعائر حرصا على سلامه وصحة المواطنين . 

وأشاد المحافظ بوعى المواطن الدقهلاوى وحرصه على ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعى، واكد إستمرار حملات التطهير والتعقيم للمساجد بشكل دورى قبل وبعد اداء الصلوات  يوميا وتكثيفها وايام الجمعه اسبوعيا .  

واكد المحافظ ان الدولة ومن خلال اجهزة المحافظة المختلفه تبذل جهودا كبيرة لتحقيق مطالب واحتياجات المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم تحقيقا لرضاهم تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية. 

وألقى خطبة الجمعة امام المسجد وكان عنوانها " الايمان والعلم " واكد فيها ضرورة الاخذ بالاسباب من اجل فلاح الانسان فى الدنيا والاخرة ، وانه لا تعارض مطلقا بين الايمان والعلم من اجل حياة طيبه فى طاعه الله وعمارة الارض.
محافظ الدقهلية يؤدي صلاة ثاني جمعة بعد عودتها بمسجد النصر بالمنصورة.. ويؤكد استمرار تعقيم المساجد بشكل دوري
محافظ الدقهلية يؤدي صلاة ثاني جمعة بعد عودتها بمسجد النصر بالمنصورة.. ويؤكد استمرار تعقيم المساجد بشكل دوري
محافظ الدقهلية يؤدي صلاة ثاني جمعة بعد عودتها بمسجد النصر بالمنصورة.. ويؤكد استمرار تعقيم المساجد بشكل دوري
محافظ الدقهلية يؤدي صلاة ثاني جمعة بعد عودتها بمسجد النصر بالمنصورة.. ويؤكد استمرار تعقيم المساجد بشكل دوري
محافظ الدقهلية يؤدي صلاة ثاني جمعة بعد عودتها بمسجد النصر بالمنصورة.. ويؤكد استمرار تعقيم المساجد بشكل دوري
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