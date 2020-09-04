رفضت عروضا مصرية.. أول تعليق من حمدو الهوني بعد تجديد عقده مع الترجي





وقال حمدو الهوني في تصريحات للموقع الرسمي لنادي الترجي التونسي:" أشعر بمحبة الجميع لي هنا، وحب الناس أكبر من أي عرض، بالنسبة لي الأمور المادية هي آخر شيئ أفكر فيه".





وتابع:" تلقيت عروضا رسمية من أندية مصرية وخليجية، لكنني فضلت الاستمرار مع الترجي".





وأشار:" لم ألعب في الترجي سوى موسم مع نصف، لكنني أشعر أنني من أبناء النادي".





وتابع:" سنعمل على تحقيق الانتصارات والتتويج بالبطولات محليا وقاريا، من أجل جماهير التي أقول لها ترجي يا دولة".

أعرب حمدو الهوني مهاجم فريق الترجي التونسي، عن سعادته بتجديد عقده مع باب سويقة، لمدة 3 مواسم.