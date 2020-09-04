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رياضة

رفضت عروضا مصرية.. أول تعليق من حمدو الهوني بعد تجديد عقده مع الترجي

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 01:50 م
حمدو الهوني
حمدو الهوني
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محمد السعيد
أعرب حمدو الهوني مهاجم فريق الترجي التونسي، عن سعادته بتجديد عقده مع باب سويقة، لمدة 3 مواسم.

وقال حمدو الهوني في تصريحات للموقع الرسمي لنادي الترجي  التونسي:" أشعر بمحبة الجميع لي هنا، وحب الناس أكبر من أي عرض، بالنسبة لي الأمور المادية هي آخر شيئ أفكر فيه".

وتابع:" تلقيت عروضا رسمية من أندية مصرية وخليجية، لكنني فضلت الاستمرار مع الترجي".

وأشار:" لم ألعب في الترجي سوى موسم مع نصف، لكنني أشعر أنني من أبناء النادي".

وتابع:" سنعمل على تحقيق الانتصارات والتتويج بالبطولات محليا وقاريا، من أجل جماهير التي أقول لها ترجي يا دولة".
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