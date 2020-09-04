AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

كروكيه الزمالك يهزم سموحة 3- 2 بالدورة المجمعة

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 02:23 م
صدى البلد
Advertisements
منتصر الرفاعي - ملك موسى
فاز فريق الكروكيه بنادي الزمالك على نظيره سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدفين باللقاء الذي جمع الفريقين على ملاعب مركز شباب الجزيرة في إطار منافسات بطولة الدورة السداسية المجمعة. 

وأكد أحمد ميهوب المدير الفني للفريق أن المباراة كانت قوية بين الفريقين وقدم نجوم الزمالك أداءا متميزا مشيرا إلى أن الجولة القادمة ستكون أمام فريق الصيد في إطار نفس البطولة.

يذكر أن فريق الكروكيه حصد ذهبيتين بالفوز ببطولة كأس مصر وكأس الاتحاد بعد تغلبه علي غريمه نادي الصيد منذ أيام قليلة. 

ومن جانبه أكد مجدي المنياوي المدرب العام للفريق أن الجهاز الفني واللاعبين هدفهم هو حصد لقب بطولة الدوري هذا الموسم . 

ويضم الفريق كلا من أحمد نصر و محمد نصر ومنال خضير وماهيتاب محمد وسيد صبره و احمد عبد الشافي و فوزي حلمي وخالد كامل وأماني حسن وبولين صليب ورانيا خورشيد و سمية سعيد.
كروكيه الزمالك يهزم سموحة 3- 2 بالدورة المجمعة
كروكيه الزمالك يهزم سموحة 3- 2 بالدورة المجمعة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بشرى سارة للزملكاوية.. مصطفى فتحي ينضم للمعسكر بعد تعافيه من كورونا

الزمالك يطالب السلطات المغربية بالتعاون لإعادة بنشرقي وأوناجم

أمير مرتضى منصور: الزمالك جاهز لخوض مباريات دوري أبطال أفريقيا في أي مكان

إبراهيم سعيد: كارتيرون أخطأ في تصريحاته عن صعوبة منافسة الأهلي.. فيديو

لمواجهة الزمالك.. بيراميدز يبدأ معسكره في الإسكندرية

كروكيه الزمالك يستعد لنهائي كأس مصر وكأس الاتحاد والدورة المجمعة

ترشيحاتنا

بإطلالة بسيطة ومكياج هادئ.. منة فضالي تحتفل بعيد ميلادها

تعشق الأناقة.. أبرز إطلالات منة فضالي في عيد ميلادها

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 4 - 9 - 2020 والقنوات الناقلة

إسرائيل تفقد السيطرة على كورونا.. تسجيل 124455 إصابة و985 حالة وفاة

مدبولي: الرئيس السيسي كلف بـ إنشاء سد جيوليوس نيريري بـ تنزانيا على أعلى مستوى

بعد الفوز على بيراميدز .. الزمالك يبدأ الاستعداد لطلائع الجيش اليوم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. شاهد أبرز إطلالات نادين الراسي

بحث جديد.. فيروس كورونا المتحور أكثر عدوى

بإطلالة بسيطة ومكياج هادئ.. منة فضالي تحتفل بعيد ميلادها