قبل ما تشتري.. اعرف عيوب ومميزات هيونداي إلنترا 2020

تعتبر هيونداي النترا 2020، واحدة من أكثر السيارات مبيعا في عائلة السيدان ذات الحجم المتوسط ، حيث أنها تمتلك شهرة كبيرة في السوق المصري منذ بداية طرحها وفي هذا التقرير نبرز أهم مميزات وعيوب سيارة هيونداي النترا قبل ان تفكر في شرائها .









وتتميز السيارة بمحرك من 4 سلندرات بسعة 1.6 لتر يعمل بنظام التنفس الطبيعي للهواء ، كما يخرج قوة 121 حصان ، وعزم دوران 156 نيوتم مكتر ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيك دافع أمامي للعجلات .





وارقام التسارع الرسمية من السكون إلي سرعة 100 كم \ساعة في غضون 11,3 ثانية والسرعة القصوي لها 200 كم \ساعة./ا المصابيح الامامية والخلفية هالوجني وأضواء ضباب أمامية وأضواء فرامل خلفية





أما وسائل الأمان حصلت السيارة على مانع انزلاق الفرامل ، والتوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل ، وايضا وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الامامي وانذار ضد السرقة قفل مركزي للأبواب





ومن أهم مميزات هيونداي النترا هي توافر قطع غيارها وبأسعار مناسبة مما يجعلها إقتصادية من الطراز الاول ، وتيتخدم العديد من وسائل الأمان الهامة ، التي تزيد من مستوى أمانها على الطريق .





ومن أهم عيوب سيارة هيونداي إلنترا عدم وجود زر للتشغيل والأيقاف بالرغم من وجود نظام الدخول الذكي بدون مفتاح







