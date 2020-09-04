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سيارات

قبل ما تشتري.. اعرف عيوب ومميزات هيونداي إلنترا 2020

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 04:01 م
هيونداي النترا 2020
هيونداي النترا 2020
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أماني نوار
تعتبر هيونداي النترا 2020، واحدة من أكثر السيارات مبيعا في عائلة السيدان ذات الحجم المتوسط ، حيث أنها تمتلك شهرة كبيرة في السوق المصري منذ بداية طرحها  وفي هذا التقرير نبرز أهم مميزات وعيوب سيارة هيونداي النترا قبل ان تفكر في شرائها .


وتتميز السيارة بمحرك من 4 سلندرات بسعة 1.6 لتر يعمل بنظام التنفس الطبيعي للهواء ، كما يخرج قوة 121 حصان ، وعزم دوران 156 نيوتم مكتر ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيك دافع أمامي للعجلات .

 
وارقام التسارع الرسمية من السكون إلي سرعة 100 كم \ساعة في غضون 11,3 ثانية والسرعة القصوي لها 200 كم \ساعة./ا المصابيح الامامية والخلفية هالوجني وأضواء ضباب أمامية وأضواء فرامل  خلفية 

أما وسائل الأمان حصلت السيارة على مانع انزلاق الفرامل ، والتوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل ، وايضا وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الامامي وانذار ضد السرقة قفل مركزي للأبواب 

ومن أهم مميزات هيونداي النترا هي توافر قطع غيارها وبأسعار مناسبة مما يجعلها إقتصادية  من الطراز الاول ، وتيتخدم العديد من وسائل الأمان الهامة ، التي تزيد من مستوى أمانها على الطريق .

ومن أهم عيوب سيارة هيونداي إلنترا عدم وجود زر للتشغيل والأيقاف بالرغم من وجود نظام الدخول الذكي بدون مفتاح 


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