السيسى يتفقد المواقع الإنشائية بمناطق جسر السويس ومصر الجديدة ومدينة نصر

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم جولة تفقدية في شرق القاهرة شملت المواقع الانشائية لمشروعات الطرق والمحاور والكباري في مناطق جسر السويس ومصر الجديدة ومدينة نصر.





وقال السفير بسام راضى ، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية ، إن الرئيس السيسي وجه بالاسراع في الخطوات التنفيذية لتلك المشروعات وفق اعلي المعايير الهندسية.





كما انه حرص علي التوقف للحوار مع العاملين والمهندسين بعدد من تلك المواقع لمتابعة سير العمل، حيث شدد سيادته علي اهمية الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية من انتشار فيروس كورونا حفاظا علي صحة وسلامة العاملين.





كما التقي الرئيس باحدي المواطنات التي تصادف مرورها بتلك المواقع حيث استمع الي طلبها للعلاج موجهًا سيادته جهات الاختصاص برعايتها الفورية صحيًا وفق ارقي البروتوكولات العلاجية.