AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

السيسى يتفقد المواقع الإنشائية بمناطق جسر السويس ومصر الجديدة ومدينة نصر

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 05:23 م
صدى البلد
Advertisements
محمد عبد المنعم
أجرى  الرئيس عبد الفتاح السيسي  بعد ظهر  اليوم جولة تفقدية في شرق القاهرة شملت المواقع الانشائية لمشروعات الطرق والمحاور والكباري في مناطق جسر السويس ومصر الجديدة ومدينة نصر.

وقال السفير بسام راضى ، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية ، إن الرئيس السيسي وجه بالاسراع في الخطوات التنفيذية لتلك المشروعات وفق اعلي المعايير الهندسية.

كما انه حرص علي التوقف للحوار مع العاملين والمهندسين بعدد من تلك المواقع لمتابعة سير العمل، حيث شدد سيادته علي اهمية الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية من انتشار فيروس كورونا حفاظا علي صحة وسلامة العاملين. 

كما التقي  الرئيس باحدي المواطنات التي تصادف مرورها بتلك المواقع حيث استمع  الي طلبها للعلاج موجهًا سيادته جهات الاختصاص برعايتها الفورية صحيًا وفق ارقي البروتوكولات العلاجية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالمحاور الرئيسية المختلفة.. السيسى يوجه بمراعاة توفير كل الخدمات للمواطنين ومرتادي جانبي الطرق

الرئيس السيسي يجري جولة تفقدية لبعض من مشروعات المحاور والكباري بالقاهرة

استفسر عن أحواله المعيشية ومتطلباته.. الرئيس السيسي يتحدث مع احد الباعة الجائلين خلال جولته بمدينة نصر

تحدث إلى أحد الباعة واستفسر عن أحواله.. الرئيس السيسي يجري جولة تفقدية لبعض من مشروعات المحاور والكباري بمدينة نصر..ويتابع سير العمل ومعدلات الإنجاز مباشرة من المهندسين المشرفين بالمواقع

عايز حاجة.. حديث الرئيس ومواطن تصادف وجوده خلال جولة تفقدية للمشروعات بالقاهرة ..فيديو

الرئيس الإنسان.. حكاية مواقف رائعة لـ السيسى مع البسطاء..فيديو

ترشيحاتنا

سيدة لـ السيسي: أنا عيانة والرئيس يرد: احنا عنينا ليكي ..فيديو

خالد الغندور: إقامة الدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا خلال الفترة من ١٥ لـ ٢٠ أكتوبر

بـ روب ستان.. رانيا منصور تستعرض جمالها وأنوثتها.. صور

السيسى يتفقد المواقع الإنشائية بمناطق جسر السويس ومصر الجديدة ومدينة نصر

جديد فى سرقة كؤوس أمم أفريقيا.. استدعاء موظفين للتحقيق وبيان توضيحي للجبلاية وأحمد مجاهد يفتح النار

خطيب المسجد الحرام: الله خلق كل العباد حنفاء والشياطين فعلت بهم 3 أمور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شخصيتك من أكلتك.. تمتع بالرومانسية والقدرة الجنسية بتناول زبدة الفول السوداني

حادث مأساوي.. مصرع شاب غرقًا بعد دقائق من الاحتفال بخطوبته

في يوم التعافي من إدمان الكحول.. ميلانيا ترامب تتألق بإطلالة أنيقة