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فن

أنا بابا.. طرح برومو ألبوم حميد الشاعري بعد غياب 14 عامًا

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 06:00 م
حميد الشاعري
حميد الشاعري
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سعيد فراج
طرحت شركة "كامب" -المنتجة لألبوم الفنان حميد الشاعري- الذي يحمل اسم «أنا بابا»، برومو الألبوم الجديد، الذي يعود به الكابو إلى سوق الكاسيت بعد غياب 14 عامًا منذ أخر ألبوماته الذي حمل اسم «روح السمارة»، وتم إنتاجه عام 2006. 

وأفرجت الشركة المنتجة لألبوم حميد الشاعري، عن برومو الألبوم عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وتضمن الألبوم توليفة من أبداعات الكابو الغنائية على مدار سنوات نشاطه الفني، وانتهت بأحدث أغانيه «أنا بابا». 

وسوف يحمل الألبوم  اسم"أنا بابا" ويضم ١٠ اغاني تعاون فيهم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين من بينهم تامر حسين وعنتر هلال ومحمد البوغه وعزيز الشافعي ومحمد رحيم وطارق عبدالجابر وتوما وغيرهم من الاسماء، ويضم الألبوم الجديد أغنية  مع مصطفى قمر وهشام عباس وإيهاب توفيق، الأغنية بعنوان "زحمة الأيام"، وهى من كلمات الراحل سامح العجمى، ألحان الراحل أشرف سالم، وتوزيع نديم الشاعرى وتم تصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب، كما يقدم حميد بالألبوم موهبتين غنائيين بالألبوم وهما المطربة چوري والمطرب الشاب يوسف.

جدير بالذكر أن حميد الشاعري ساهم من قبل في تقديم مجموعة من الأصوات الشابة في وقتها أصبحت نجوم على الساحة الفنية حاليا، منها مصطفى قمر وإيهاب توفيق وهشام عباس وفارس وغيرهم، بالإضافة لمجموعة من الشباب الجدد منهم هيثم شاكر وحسام حبيب، كما كانت له إسهامات قوية في تطوير الموسيقى المصرية جعلت منه رائدا لجيله في وقتها.
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