مصطفى بكري: مصر تتعرض لحروب الجيل الرابع لاحتلال عقل المواطن.. فيديو





وأضاف بكرى خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" عبر قناة "صدى البلد" كلما صعدت مصر على سلم الطريق المؤدى للأمن والاستقرار والنهضة، تتكاتف قوى البغى المعادية للدولة لتدفع البلاد نحو حالة من الاحتقان الشديد.





وأوضح بكرى، أن مصر تتعرض للجيل الرابع من الحروب التى تستهدف تدمير الإنسان المصرى، واحتلال العقل بدلا من احتلال الأرض.





وأضاف بكرى أن الدولة تعانى مشاكل، واى شخص يقول غير ذلك؛ غير صادق، ودائما نناشد صانع القرار وتتم حل هذه المشاكل.

قال الإعلامى مصطفى بكرى، إن هناك محاولات دائمة لإفشال الدولة المصرية؛ عبر إطلاق الشائعات.