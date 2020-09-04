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أخبار العالم

الصحة العالمية تحذر من "وطنية" مصل كورونا

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 08:55 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الجمعة، دول العالم إلى توحيد جهودها للتصدي لفيروس كورونا قائلا إن "وطنية المصل" لن يكون من شأنها سوى إبطاء الاستجابة للجائحة.

وقال تيدروس إن 78 من الدول مرتفعة الدخل صارت الآن ضمن خطة تخصيص المصل العالمي "كوفاكس" ليرتفع عدد الدول المشاركة إلى 170 دولة. وأضاف أن الانضمام إلى هذه الخطة يضمن لتلك الدول الوصول إلى أكبر محفظة في العالم للأمصال.

وتقود منظمة الصحة العالمية وتحالف "جافي" العالمي لإنتاج الأمصال مؤسسة كوفاكس الهادفة إلى المساعدة على شراء وتوزيع حقن التحصين بشكل عادل حول العالم.

لكن بعض الدول التي ستحصل على احتياجاتها عبر صفقات ثنائية ومن بينها الولايات المتحدة قالت إنها لن تنضم إلى كوفاكس.

وقال تيدروس للصحفيين في إيجاز في جنيف دون ذكر دول بعينها "وطنية المصل ستطيل أمد الجائحة". ووجه الشكر إلى ألمانيا واليابان والنرويج والمفوضية الأوروبية على الانضمام إلى كوفاكس خلال الأسبوع الماضي.

وفي وقت سابق اليوم، قالت متحدثة باسم منظمة الصحة العالمية إن المنظمة لا تتوقع أن يكون هناك أمصال توزع على نطاق واسع لكوفيد-19 حتى منتصف 2021 مشيرة إلى ضرورة إجراء فحوص صارمة لفاعليتها وسلامتها.

وقالت سوميا سواميناثان كبيرة علماء منظمة الصحة العالمية خلال الإيجاز إنه يجب عدم السماح بتوزيع مصل على النطاق العالمي قبل خضوعه لتدقيق كاف.
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