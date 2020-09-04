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أخبار العالم

إصابات كورونا عالميًا تتجاوز 26.4 مليون

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 10:55 م
إصابات كورونا حول
إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 26.4 مليون
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قسم الخارجي
تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حول العالم حاجز الـ26.4 مليون شخص، وفقا لإحصاء أجرته وكالة "رويترز".

فيما بلغ عدد الوفيات جراء كورونا حول العالم 868963 حالة وفاة، وفقا للوكالة.

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وسجلت إصابات بفيروس كورونا في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالمرض في الصين، في ديسمبر الماضي.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تأثرا بالوباء، مسجلة 6 ملايين و165332 إصابة، و186768 حالة وفاة.

وتأتي البرازيل في المركز الثاني بـ4 ملايين و41638 إصابة، فضلا عن 124614 وفاة.

في سياق آخر، دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، دول العالم إلى توحيد جهودها للتصدي لفيروس كورونا قائلا إن "وطنية المصل" لن يكون من شأنها سوى إبطاء الاستجابة للجائحة.
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