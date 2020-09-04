إصابات كورونا عالميًا تتجاوز 26.4 مليون

تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حول العالم حاجز الـ26.4 مليون شخص، وفقا لإحصاء أجرته وكالة "رويترز".





فيما بلغ عدد الوفيات جراء كورونا حول العالم 868963 حالة وفاة، وفقا للوكالة.





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وسجلت إصابات بفيروس كورونا في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالمرض في الصين، في ديسمبر الماضي.





وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تأثرا بالوباء، مسجلة 6 ملايين و165332 إصابة، و186768 حالة وفاة.





وتأتي البرازيل في المركز الثاني بـ4 ملايين و41638 إصابة، فضلا عن 124614 وفاة.



