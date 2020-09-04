على طريقة دي ماريا.. حمدي فتحي يحرز الهدف الثاني للأهلي في شباك دجلة

ويخوض الأهلي المباراة بالتشكيل الآتي:





محمد الشناوي وأيمن أشرف ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد هاني ومحمد مجدي أفشة وحمدي فتحي وجيرالدو وأحمد الشيخ وأليو بادجي ومروان محسن.



