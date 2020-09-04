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رياضة

على طريقة دي ماريا.. حمدي فتحي يحرز الهدف الثاني للأهلي في شباك دجلة

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 10:02 م
حمدي فتحي
حمدي فتحي
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محمد سمير
ضاعف الأهلي تقدمه بالهدف الثاني فى شباك وادي دجلة فى المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الممتاز .

وأحرز حمدي فتحي هدف الأهلي الثاني في الدقيقة 93 من عمر اللقاء بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء تسكن شباك محمد عبد المنصف حارس مرمي وادي دجلة " على طريقة النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا".

وكان أحرز خالد رضا هدف دجلة فى الدقيقة 63 قبل ان يعود جهاد جريشة الي الفار يلغي الهدف بداعي التسلل .

وأحرز مروان محسن الهدف الأول للأهلي فى الدقيقة 42 برأسية رائعة بعد عرضية من جيرالدو .

ويخوض الأهلي المباراة بالتشكيل الآتي:

محمد الشناوي وأيمن أشرف ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد هاني ومحمد مجدي أفشة وحمدي فتحي وجيرالدو وأحمد الشيخ وأليو بادجي ومروان محسن.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 62 نقطة، بفارق 14 نقطة عن الزمالك صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد وادي دجلة في المركز الـ 11 بـ 36 نقطة.

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