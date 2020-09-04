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حفاظا عليها| وزير العدل: كل الأوراق والوثائق ستحوّل إلى "ديجيتال"..فيديو

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 11:24 م
وزير العدل
وزير العدل
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محمد حليم قنديل
قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إنه سيتم توقيع بروتوكول مع نقابة المحامين، على كيفية استخدام الوسائل الحديثة لإقامة الدعاوى من المحاكم، وغيرها من الخدمات، عبر منصة مصر الرقمية.

وأضاف المستشار عمر مروان، خلال حواره التليفزيوني في برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار" الفضائية، أنه سيتم تحويل كل الأوراق والوثائق إلى "ديجيتال"، عبر منصة مصر الرقمية؛ للحفاظ عليها.

وأشار وزير العدل إلى أننا بدأنا فى الأرشفة الإلكترونية، فى محكمة شمال القاهرة، ومحكمة جنوب القاهرة.

وأوضح المستشار عمر مروان أن الميكنة ستقضى على قلم المحضرين، مشيرا إلى أنه تم عمل برنامج لتوزيع المحضرين على المحاكم ومتابعة المحضر أون لاين لضمان تنفيذ الأحكام.

ونوه إلى أنه تم إعداد مشروع قانون؛ للسماح بعمل الإجراءات إلكترونيا، ولعمل صندوق؛ لضمان استمرار الخدمة المميكنة وتطويرها.
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