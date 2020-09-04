حفاظا عليها| وزير العدل: كل الأوراق والوثائق ستحوّل إلى "ديجيتال"..فيديو

قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إنه سيتم توقيع بروتوكول مع نقابة المحامين، على كيفية استخدام الوسائل الحديثة لإقامة الدعاوى من المحاكم ، وغيرها من الخدمات ، عبر منصة مصر الرقمية.





وأضاف المستشار عمر مروان ، خلال حواره التليفزيوني في برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار" الفضائية، أنه سيتم تحويل كل الأوراق والوثائق إلى "ديجيتال" ، عبر منصة مصر الرقمية؛ للحفاظ عليها.





وأشار وزير العدل إلى أننا بدأنا فى الأرشفة الإلكترونية ، فى محكمة شمال القاهرة ، ومحكمة جنوب القاهرة.





وأوضح المستشار عمر مروان أن الميكنة ستقضى على قلم المحضرين، مشيرا إلى أنه تم عمل برنامج لتوزيع المحضرين على المحاكم ومتابعة المحضر أون لاين لضمان تنفيذ الأحكام.



