AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

7 مخاطر لـ دايت الكيتو احذرها

السبت 05/سبتمبر/2020 - 12:46 ص
صدى البلد
Advertisements
رنا عصمت
يلجأ بعض الأشخاص إلى دايت الكيتو للتخلص من الوزن الزائد بشكل أسرع لانه يساعد على خسارة الوزن الزائد ولكنه يضر الصحة؛ لذا حذر الدكتور خالد يوسف خبير التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ من استخدام دايت الكيتو.

ومن مخاطر دايت الكيتو:

1- الشعور بالإعياء :
يشعر بعض الأشخاص عند اتباع الكيتو بالمرض متمثلًا في شكل قيء، آلام في الجهاز الهضمي ، والتعب والخمول، وذلك لأن الجسم ينفد منه السكر ليحترق من أجل الطاقة، ويبدأ في الاعتماد على الدهون بشكل مفاجىء ، فهذا الانتقال يكفي لجعل جسمك يشعر بالتعب لبضعة أيام.

2- كثرة التبول و الإسهال
عند اتباع الكيتو دايت ستجد نفسك تهرول إلى الحمام في كثير من الأحيان وذلك بسبب المرارة وهو العضو الذي ينتج الصفراء للمساعدة في تحطيم الدهون في النظام الغذائي، ويتسبب ذلك في الإسهال بسبب نقص الألياف في وجبات الكيتو، وهو ما يمكن أن يحدث عندما يتم التخلي عن الكربوهيدرات مثل الخبز والحبوب الكاملة والمعكرونة.

3- زيادة حموضة الدم
يكون الجسم في حالة أكثر حمضية عندما يتبع الكيتو دايت ، فتزيد فرصة اصابته بالأمراض و بالخمول و الصداع و إلتهاب المفاصل و الأنسجه.

4- تلف الكبد والمخ
إذا كنت مصابًا بمرض السكري من النوع الأول أو الثاني فيجب عليك ألا تتبع نظام الكيتو حيث يمكن أن يؤدي الكيتو إلى حالة خطيرة تسمى الحماض الكيتوني الذي يحدث عندما يخزن الجسم الكثير من الكيتونات – هى الأحماض الناتجه كمنتج ثانوي لحرق الدهون – ويصبح الدم حمضيًا جدًا ، مما قد يؤدي إلى تلف الكبد والكلى والدماغ، وإن تركت دون علاج، يمكن أن تكون قاتلة.
وتشمل أعراض الحماض الكيتوني جفاف الفم، التبول المتكرر، الغثيان، رائحة الفم الكريهة، وصعوبة التنفس.

5- استعادة الوزن
لا يعد الكيتو دايت خطة مناسبة على المدى الطويل، حيث أن معظم الناس سيستعيدون الكثير من الوزن الذي فقدوه بمجرد عودتهم إلى تناول الكربوهيدرات.

6- خفض كتلة العضلات والتمثيل الغذائي
يؤدي الكيتو دايت إلى فقدان كتلة العضلات، خاصة إذا كنت تأكل الدهون أكثر من البروتين، ولأن العضلات تحرق سعرات حرارية أكثر من الدهون ، فإن ذلك سيؤثر على عملية الأيض لديك.
وعند التخلى عن الكيتو والعودة إلى الوزن الأصلي، فإنك ستستعيد الدهون أكثر من العضلات فلم تعد لديك كتلة العضلات لحرق السعرات الحرارية التي قمت بها من قبل.

7- أمراض القلب والسكري
نظام كيتو الغذائي يعتمد على تناول الكثير من الدهون التي تؤدي إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، والتي تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تلف الكبد والمخ.. ٧ مخاطر لـ دايت الكيتو احذرها

من بينها الإصابة باضطرابات الغدة الدرقية.. حالات ممنوعة من اتباع الكيتو دايت

طريقة دايت الكيتو .. بـ الخطوات

طريقة دايت الكيتو فى أسبوع.. أطعمة تفسد النظام

لفقدان الوزن دون مضاعفات.. 5 أخطاء شائعة يجب تجنبها

أخطاء تجنبيها قبل بدء الكيتو دايت تبطئ حرق الدهون

ترشيحاتنا

أغرب جريمة.. 4 حاولوا سرقة الأغنام في سوهاج.. قتل أحدهم على يد صديقه وعلقة ساخنة لاصدقائه

ماجد سامي عن إلغاء هدف دجلة: مبروك دخول تقنية الـ«عار» للكرة المصرية

ياسر عبد الرؤوف: هدف دجلة الملغي في الأهلي صحيح 100%

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من عصير الطماطم؟

جملة واحدة غيرت حياة إبراهيم "طالب الفريسكا".. تعرف عليها

علامة غريبة في البول تشير للإصابة بـ السكر من النوع 2 .. اكتشفها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من عصير الطماطم؟

حكاية الكلب «فلاش».. تحول إلى بطل على السوشيال وبث الأمل في نفوس اللبنانيين.. صور

أسباب غير متوقعة وراء الإصابة بالتهاب الكبد