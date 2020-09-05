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أخبار البلد

لدعم جهود مكافحة كورونا.. مصر ترسل مساعدات طبية إلى العراق

السبت 05/سبتمبر/2020 - 08:15 ص
مصر ترسل مساعدات
مصر ترسل مساعدات طبية إلى العراق
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ميس رضا
أعلن سفير جمهورية العراق في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، الدكتور أحمد نايف الدليمي، عن إرسال مصر فجر اليوم ، طائرة عسكرية تحمل مساعدات ومستلزمات طبية وقائية عاجلة الى العراق، تعبيرًا عن تضامنها مع حكومة وشعب العراق، في دعم الجهود لمكافحة جائحة فيروس كورونا، التي تعاني منها جميع دول العالم.

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وقال السفير الدليمي، في تصريح له، خلال حضوره مراسم تسيير الرحلة الجوية العاجلة المحملة بالمساعدات الطبية، أن الحكومة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، سبّاقة دائمًا في تقديم الدعم والمساعدة لجميع الدول الشقيقة والصديقة ومنها العراق، خاصة في ظل الظروف والتحديات الراهنة التي نواجهها جميعًا، بما يُعبّر عن عمق العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين الشقيقين، مُثمنًا دور الشقيقة مصر لدعم جُهود الكوادر الطبية العراقية التي تُحارب للقضاء على الوباء. 

ولفت إلى أن هذه المساعدات تعكس قوة وترابط العلاقات بين البلدين، مُشيدًا بتجربة مصر وما قامت به للتغلب على فيروس كورونا المستجد في فترة وجيزة، موجهًا شكره وتقديره في هذا الشأن، لدولة رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي  ووزيرة الصحة والسكان د. هالة زايد، لجهودهما وتوجيهاتهما معًا بسرعة إيصال هذه المساعدات الطبية الى العراق.

ومن جهته  قال د. محمد جاد، مستشار وزارة الصحة المصرية لشؤون العلاقات الصحية الخارجية، الذي حضر مراسم تسليم المساعدات الطبية، نائبًا عن د. هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ان الشحنة الطبية اشتملت ما يربو على (14) طنًا من الأدوية والمستلزمات الطبية التي تضم الأقنعة الطبية والملابس الواقية وكواشف الاختبار، الخاصة جميعها بعمل الأطقم الصحية.

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