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اقتصاد

جمعية مصنعي وتجار السيارات: انخفاض المبيعات في بريطانيا خلال أغسطس

السبت 05/سبتمبر/2020 - 04:00 م
صدى البلد
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وكالات
قالت جمعية مصنعي وتجار السيارات في بريطانيا  إن تسجيل السيارات الجديدة في بريطانيا انخفض الشهر الماضي ستة بالمئة على أساس سنوي، في تحول "مخيب للآمال" بعد زيادة في يوليو حين فتحت معارض السيارات أبوابها مجددا بعد فرض إجراءات العزل العام المرتبطة بفيروس كورونا.

وأغسطس  شهر هادئ عادة لمبيعات السيارات الجديدة ويأتي عقب قفزة بنسبة 11 بالمئة في يوليو وهي أول زيادة في 2020.


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وقال مايك هوز رئيس الجمعية "الانخفاض مخيب للآمال، عقب تفاؤل نوعا ما لفترة وجيزة في يوليو

لكن بالنظر إلى أن أغسطس  في المعتاد من أهدأ الشهور لمبيعات سوق السيارات الجديدة، من المهم ألا نستنتج الكثير من تلك الأرقام وحدها"
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