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«أنت في عنيا».. تفاصيل توجيهات الرئيس السيسي برعاية سيدة مسنة التقاها في جولته بشرق القاهرة

السبت 05/سبتمبر/2020 - 10:16 ص
الرئيس السيسي والسيدة
الرئيس السيسي والسيدة المسنة
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هاجر إبراهيم
علق الدكتور أشرف سنجر، أستاذ العلوم السياسية بجامعة بورسعيد، على توجيه الرئيس السيسي بتقديم الرعاية الصحية لسيدة مسنة التقاها أثناء جولته بشرق القاهرة، قائلًا إن الرئيس السيسي طلب أن يستطلع الأمر حول موقف السيدة، مشيرا إلى أن السيدة ذكرت أنها تركت عملها بسبب الكورونا.

وأضاف "سنجر"، في مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الرئيس السيسي كلف المسئولين بأن يتواصلوا مع السيدة والاطمئنان عليها، مشيرا إلى أن الرئيس قال لها "أنت فى عنيا"، مما يدل على أنه مثال حى على مفهوم القائد والرئيس والأب.

وتابع أن الرئيس السيسي لا يدير الدولة من مكتبه، ولكنه يفضل أن يكون على اتصال مع كل مواطن وبعينه يرى كل إنجاز على الحقيقة، لافتا إلى أنها تعد فلسفة قدمها الرئيس فى تعامله مع مواطنيه، حيث إنه يستشعر أن إنجازه من تلك الدولة يأتى من تلك القاعدة الشعبية ومن هذا الدعم الإنسانى غير المحدود.

وأكد أن تلك السيدة لم تقترب من سيارة الرئيس السيسي إلا بعد أنها شعرت أن هناك أبًا فى رئيس الدولة يستطيع أن يسمعها ويفتح يده ويحن عليها.

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