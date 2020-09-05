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"صباح البلد" يعرض فيديو لجولة الرئيس السيسي بمشروعات شرق القاهرة وحواره مع العاملين

السبت 05/سبتمبر/2020 - 10:17 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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فرح علاء الخولي
عرض برنامج "صباح البلد" الذي يرأس تحريره الصحفي أحمد حمدي، المذاع على قناة "صدى البلد"، فيديو عن الجولة التفقدية للرئيس عبدالفتاح السيسي بالأمس، والذي كان يتفقد فيها بعض من سير التنفيذ في بعض مشروعات شرق القاهرة، وشملت بعض الكباري والمحاور الأخرى.

وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية أمس الجمعة، في شرق القاهرة، شملت المواقع الإنشائية لمشروعات الطرق والمحاور والكبارى فى مناطق جسر السويس ومصر الجديدة ومدينة نصر، حيث وجه بالإسراع في الخطوات التنفيذية لتلك المشروعات وفق أعلى المعايير الهندسية.

وحرص الرئيس علي التوقف للحوار مع العاملين والمهندسين بعدد من تلك المواقع لمتابعة سير العمل، حيث شدد على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية من انتشار فيروس كورونا حفاظا علي صحة وسلامة العاملين.

والتقى الرئيس بإحدى المواطنات التى تصادف مرورها بتلك المواقع، حيث استمع إلى طلبها للعلاج، موجهًا جهات الاختصاص برعايتها الفورية صحيًا وفق أرقى البروتوكلات العلاجية.
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