الجميلة اللي متتقلدش.. لأول مرة نانسي زيدان تجسد شيرين رضا.. شاهد

قالت نانسي زيدان ، خبيرة التجميل، إنها اختارت التيك توك لطبيعة فيديوهاته القصيرة وأن هذا يجذب رود السوشيال ميديا أكثر، وخاصة إذا كان الفيديو صغيرا وبه شيء جديد أو مختلف، معقبة: "أنا كنت زى أى حد بيستعمل تيك توك في الأول".





وتابعت نانسي زيدان ، خلال حوارها في فقرة السوشيال ميديا في برنامج "صباح البلد"، الذي يرأس تحريره الصحفي أحمد حمدي، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنها تم عرض عليها الكثير من عروض التمثيل، ولكنها لم تعلن عن أي أعمال قادمة لها حتى تتأكد، ومشيرة إلى أن أهم ما في تجسيد الشخصية هو تفاصيل العين.





وأضافت أن اختيارها الشخصيات يكون على مدى حبها ليه الى جانب تفاصيل الشخصية فكلما كانت الشخصية بها تفاصيل أكثر فيكون هذا الأفضل لأنه يظهر مدى تحكمها ومهارتها.





وأشارت إلى أنها ستجسد لأول مرة شخصية شيرين رضا على الهواء، موضحة أن "هي صعب حد يقلدها لأن شيرين رضا هي واحدة بس، وأصبح الفيديو الواحد لـ نانسي يشاهده ما لا يقل عن 10 ملايين متابع.



