مياه الشرب بالشرقية: حملات مكثفة لتحصيل المديونيات والمتأخرات ورفع الوصلات الخلسة

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، ضرورة تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والسعي دائما إلى تلبية جميع متطلباتهم من خلال إيجاد حلول مُرضية لمشاكلهم وفقا للوائح والقوانين للتخفيف عن كاهلهم وتقديم أفضل الخدمات لهم وخاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وتوجه المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لمواجهه تداعيات فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.





وأضاف اللواء شريف فارس رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، أنه إيمانا بأهمية رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على موارد الدولة، وتطبيقًا لمبدأ العدالة في الحصول على كل الخدمات بصورة قانونية تم تشكيل لجنة من القطاع التجاري بفرع الشركة بمركز ومدينة الابراهيمية للمرور والتفتيش على المشتركين بمنطقة عزبة الصفيح لتحصيل المتأخرات ورفع الوصلات الخلسة التي يلجأ إليها البعض هروبًا من اتباع الإجراءات القانونية، أو لسرقة المياه، أو الاستفادة من خدمة الصرف الصحي دون سداد المستحقات.

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أسفرت الحملة عن رصد ٤ تعديات علي الصرف الصحي وضبط ٤ عدادات معطلة وكشف عداد منزلي يغذي محل تجاري وتم تحرير إنذارات مخالفة وإعطاء المخالفين فرصة لتسويه أوضاعهم خلال أسبوع من تاريخ الإنذار.



وناشد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، المواطنين بضرورة التعاقد بشكل قانوني وسداد المتأخرات وعدم التجاوز وكذلك الإبلاغ حال وجود أي مخالفات عبر قنوات التواصل من خلال أرقام الخط الساخن الموضحة: