استشاري أمراض باطنة يوضح كيفية الوقاية من كورونا لكبار السن ..فيديو

قال الدكتور وائل صفوت، استشارى الأمراض الباطنة، إن الاكتشاف المبكر لفيروس "كوفيد 19" يساعد على العلاج السريع لأصحاب الأمراض المزمنة، وكبار السن.





وأضاف "صفوت"، في برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على فضائية الأولى، أن الالتزام التام ببروتوكول العلاج، والابتعاد عن التدخين حتى السلبي أحد أهم طرق الوقاية.





كما حذر استشاري الأمراض الباطنة، من الأكلات الدسمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون، وحث على الإكثار من تناول الخضراوات والفاكهة، والالتزام بارتداء الماسكات.





وأوضح "صفوت"، أن الفترة القادمة ستشهد توعية موسعة فيما يخص توعية أصحاب الأمراض المزمنة من العادات الخاطئة والتي تتسبب في خطورة ومضاعفات في حالات الإصابة بـ كورونا



