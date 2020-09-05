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فن

بإطلالة كاچوال.. ميرنا نور الدين تستعرض جمالها عبر الإنستجرام

السبت 05/سبتمبر/2020 - 05:20 م
صدى البلد
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أسماء الحسيني
نشرت الفنانة ميرنا نور الدين، صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام . 

وظهرت ميرنا مرتدية بنطال جلد باللون الأسود مع توب باللون الأخضر الغامق ،كما أعتمدت على إطلالتها حذاء رياضى أبيض وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها .

يذكر أن أحدث أعمال ميرنا نور الدين، مسلسل "نصيبي وقسمتك" الذى قدمت فيه شخصية شريهان، في حكاية "حبيبتي من تخون" مع طارق صبري، ضمن سلسلة حكايات المسلسل.

وخاضت ميرنا سباق الدراما الرمضاني 2019 من خلال مسلسل هوجان، تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج سينرجى.
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💙🤍 📸@hendabdelhalimofficial

A post shared by Myrna Noureldin (@myrna_noureldin) on

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