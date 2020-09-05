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رياضة

قرعة مونديال اليد.. مرتضى منصور ممنوع من الحضور والخطيب على رأس المدعوين

السبت 05/سبتمبر/2020 - 06:38 م
مرتضى منصور ومحمود
مرتضى منصور ومحمود الخطيب
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يسرى غازى
تجاهل الاتحاد الدولى لكرة اليد برئاسة حسن مصطفى توجيه الدعوة الى المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لحضور مراسم قرعة كأس العالم لليد عند سفح الهرم.

وعلى النقيض تم توجيه دعوة من قبل الاتحاد الدولى لكرة اليد برئاسة حسن مصطفى إلى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي من أجل حضور القرعة.

يأتي تجاهل الاتحاد الدولى لكرة اليد لدعوة مرتضى منصور نظرا للخلافات الشديدة بين رئيس الزمالك وحسن مصطفى وسبق للأول أن وجه انتقادات حادة لحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، مؤكدًا أن الأخير وافق على إقامة بطولة كأس العالم للأندية في قطر مرتين متتاليتين على الرغم من الخلافات بينها وبين مصر وقال فى احد المؤتمرات الصحفية : "هجيلك سويسرا انا ورايا ايه انا فاضي".

يذكر أن الحفل يشهد حضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا للبطولة، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، إضافةً إلى 17 وزيرا، وهشام نصر، رئيس اتحاد كرة اليد رئيس اللجنة التنفيذية المنظمة، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، ومندوبي 29 دولة، وممثل مصر، البلد المضيف، على أن يتحدد اسم الدولتين المتبقيتين في عدد المشاركين لاحقا بعد الانتهاء من تصفيات الملحق للبطولة الشهر المقبل.

وتستضيف مصر بطولة كأس العالم لكرة اليد في نسختها رقم ٢٧ خلال الفترة من 13 إلى ٣١ يناير ٢٠٢١، بمشاركة ٣٢ دولة لأول مرة في تاريخ البطولة.

يذكر أن حفل القرعة الليلة يحييه الموسيقار العالمي عمر خيرت، بينما يقدم الحفل كل من الفنان خالد النبوي، والإعلامية جاسمين طه، والإعلامية إنجي المقدم.

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