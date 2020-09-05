قرعة مونديال اليد.. مرتضى منصور ممنوع من الحضور والخطيب على رأس المدعوين

يأتي تجاهل الاتحاد الدولى لكرة اليد لدعوة مرتضى منصور نظرا للخلافات الشديدة بين رئيس الزمالك وحسن مصطفى وسبق للأول أن

وجه انتقادات حادة لحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، مؤكدًا أن الأخير وافق على إقامة بطولة كأس العالم للأندية في قطر مرتين

متتاليتين

على الرغم من الخلافات بينها وبين مصر وقال فى احد المؤتمرات الصحفية : "هجيلك سويسرا انا ورايا ايه انا فاضي".