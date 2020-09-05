ظنوا في البداية أنه كورونا.. بكتيريا نادرة تسببت في استئصال جزء من قدمها.. صور





وحسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، أن السيدة شعرت ببعض الصداع و ارتفاع درجة الحرارة ذات يوم ، فظن البعض أنه فيروس كورونا و أنها أصيبت بالعدوى ولكن الأمر كان أخطر كثيرا من فيروس كورونا .





قالت السيدة انها كانت تشعر بصداع نصفي بعد أن كانت تعتني بنباتاتها التي تزرعها في حديقة منزلها ولكنها أدركت أن الأمر ليس فيروس كورونا حينما اكتشفت أنها مصاب بحكة في فخذها .





تسببت الحكة في تقطيع الجلد و نقلت على إثرها إلى المستشفى و اكتشفت انها اصيبت ببكتيريا نادرة تسببت في بتر جزء من فخذها لتطهيره منها و إلا ستنتشر في جسدها بالكامل .





جدير بالذكر أن السيدة نصحت بعدم تناول أي ادوية إلا باستشارة الطبيب لأنها تعاملت مع البكتيريا كأنها فيروس كورونا فتناولت أدوية خاطئة تسببت في تفاقم الأمر .

أصيبت سيدة بالغة من العمر 38 عاما بمرض غامض ، ظنوا في البداية أنه قد يكون فيروس كورونا و لكن المفاجأة كانت في أعراض ذلك المرض الذي تحولت لكارثة فيما بعد .