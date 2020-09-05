AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

ظنوا في البداية أنه كورونا.. بكتيريا نادرة تسببت في استئصال جزء من قدمها.. صور

السبت 05/سبتمبر/2020 - 09:19 م
صدى البلد
Advertisements
مريم صليب
أصيبت سيدة بالغة من العمر 38 عاما بمرض غامض ، ظنوا في البداية أنه قد يكون فيروس كورونا و لكن المفاجأة كانت في أعراض ذلك المرض الذي تحولت لكارثة فيما بعد . 

وحسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، أن السيدة شعرت ببعض الصداع و ارتفاع درجة الحرارة ذات يوم ، فظن البعض أنه فيروس كورونا و أنها أصيبت بالعدوى ولكن الأمر كان أخطر كثيرا من فيروس كورونا . 

قالت السيدة انها كانت تشعر بصداع نصفي بعد أن كانت تعتني بنباتاتها التي تزرعها في حديقة منزلها ولكنها أدركت أن الأمر ليس فيروس كورونا حينما اكتشفت أنها مصاب بحكة في فخذها . 

تسببت الحكة في تقطيع الجلد و نقلت على إثرها إلى المستشفى و اكتشفت انها اصيبت ببكتيريا نادرة تسببت في بتر جزء من فخذها لتطهيره منها و إلا ستنتشر في جسدها بالكامل . 

جدير بالذكر أن السيدة نصحت بعدم تناول أي ادوية إلا باستشارة الطبيب لأنها تعاملت مع البكتيريا كأنها فيروس كورونا فتناولت أدوية خاطئة تسببت في تفاقم الأمر . 
ظنوا في البداية أنه كورونا.. بكتيريا نادرة تسببت في استئصال جزء من قدمها.. صور
ظنوا في البداية أنه كورونا.. بكتيريا نادرة تسببت في استئصال جزء من قدمها.. صور
ظنوا في البداية أنه كورونا.. بكتيريا نادرة تسببت في استئصال جزء من قدمها.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اعتقدت أن زيادة وزنها بسبب الوجبات السريعة.. سيدة تكتشف الحمل قبل الولادة بساعات

عدم تقبلها لشرب اللبن كشف المرض.. رضيعة توفيت بسبب نوع سرطان نادر جدا ..صور

ظنوا أنها هربت.. عروس تنام وتتأخر على حفل زفافها 3 ساعات

بالصدفة المحضة.. مسحة كورونا تكشف إصابة سيدة بمرض خبيث في مرحلة متأخرة

بول وروث البقر.. وصفات علاج كورونا أشد خطرًا من الفيروس

ظن أنه ألم عادي.. رجل يكتشف بالصدفة إصابته بسرطان العظام "صور"

ترشيحاتنا

احذروا ..مجزءات الدواجن تحتوي على بكتيريا "السالمونيلا" القاتلة

ضحايا الطقس السيئ.. إصابة ١٤ فى انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي بسوهاج

أول رد فعل من أحمد كشري مدرب أسوان بعد التعادل مع سموحة

المكايد الجنسية تقتحم الفن.. مخرج يغتصب فنانة ويصورها وآخر يعتدي على 90 سيدة

ورم سرطاني.. هاني شاكر يحذر المصريين من كارثة كبرى

كارتيرون يوافق على إعارة ثلاثي الزمالك ..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحمام يستغل إغلاق كورونا ويدمر شقة طالب.. صور

فيسبوك يمنع رجلا من تصوير لحظة وفاته.. ويصدمه برسالة قوية

رغم أنباء تعاقده مع الأهلي .. محمد إبراهيم يغازل الزمالك